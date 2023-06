L’Association internationale de boxe expulsée du Mouvement olympique

L’IBA fait partie des rares entités sportives mondiales qui permettent aux athlètes russes et biélorusses de concourir sous leurs drapeaux nationaux

Le Comité international olympique (CIO) a dépouillé l’Association internationale de boxe (IBA) de sa reconnaissance olympique. Le CIO a cité des problèmes de gouvernance et des irrégularités financières dans sa décision de jeudi, bien que l’IBA ait fermement nié ces allégations.

Soixante-neuf nations ont voté en faveur de l’expulsion lors d’une session extraordinaire virtuelle du CIO, avec un membre votant contre et dix s’abstenant.

Dans un communiqué, le comité a déclaré qu’il avait fondé sa décision sur un rapport du CIO sur l’IBA publié plus tôt ce mois-ci. Selon le document, l’association de boxe n’avait pas rempli les conditions du CIO pour lever une suspension qui lui avaient été communiquées en 2021. La suspension elle-même remonte à 2019 et a été imposée en raison de problèmes de gouvernance, de finances, d’arbitrage et d’éthique.

Le CIO a noté que la boxe continuera de faire partie des Jeux olympiques de Paris 2024, bien que les représentants du comité superviseront les événements au lieu de l’IBA.

L’IBA, qui est dirigée par le ressortissant russe Umar Kremlev et régit la boxe amateur mondiale, avait déposé un recours urgent auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le but d’éviter l’expulsion, mais a vu sa candidature rejetée.

Dans son communiqué de presse, l’IBA a qualifié la décision du CIO de «énorme erreur » et a allégué que cette décision avait révélé le « véritable nature politisée.”

Selon l’IBA, le comité avait «évité de communiquer directement avec l’IBA, au mépris des progrès que nous avons réalisés.”

« Il est évident pour beaucoup que la décision du CIO n’est pas fondée sur des faits objectifs mais sur l’animosité personnelle et les préjugés envers la nationalité de quelqu’un, » concluait le communiqué.

En octobre de l’année dernière, l’IBA a annulé l’interdiction des boxeurs russes et biélorusses et est devenue l’une des rares organisations sportives mondiales à leur permettre de se produire avec leurs drapeaux et hymnes nationaux.

A l’époque, l’association citait son «obligation d’assurer l’égalité de traitement envers les athlètes et les officiels de compétition,» arguant que la politique ne devrait avoir aucune influence sur le sport.