L’Association indienne de football et 2 meilleurs clubs de football de Kolkata lancent une campagne de vaccination

Deux clubs de football de premier plan de Kolkata – Southern Samity et Kalighat Milan Sangha FC – ont pris les devants en aidant les personnes défavorisées de l’État à se faire vacciner contre Covid-19.

Les deux clubs – qui participent régulièrement à la Ligue de football de Calcutta – ainsi que l’Association indienne de football (IFA), fourniront des vaccins gratuits à plus de 900 personnes.

Le secrétaire de Southern Samity, Sourav Pal, a déclaré vendredi: «Nous avons une clinique près du bureau de notre club où il y avait des files d’attente serpentines tous les jours. Beaucoup de ceux qui faisaient la queue étaient issus de milieux très pauvres, qui seraient à peine capables de réunir l’argent pour les vaccinations. Cela nous a vraiment frappés et nous avons décidé de poursuivre la campagne de vaccination. «

Le club avait dans un premier temps commencé la campagne en donnant la vaccination aux personnes associées au football et à quelques personnes défavorisées.

«Notre plan initial était de fournir des vaccins gratuits aux personnes de plus de 45 ans, qui étaient associées au football – arbitres, officiels de club et autres membres du personnel. Nous avions arrangé les finances en conséquence « , a déclaré Pal. » Notre estimation initiale ne dépassait pas 300 à 400 personnes. «

Cependant, après que la campagne ait reçu une réponse écrasante des habitants, le club a décidé d’enregistrer 900 personnes pour le vaccin.

«Nous avons contacté le Kalighat Milan Sangha FC et l’IFA pour obtenir de l’aide pour la campagne de vaccination, et ils se sont tous les deux mobilisés en cette période de besoin. Avec des ressources mises en commun, nous cherchons maintenant à fournir plus de vaccins », a déclaré Pal, ajoutant:« Nous cherchons à vacciner plus que juste les gens dans et autour du football.

