L’association genevoise de santé mentale organise une collecte de fonds à vélo “Spokes for Hope” – Shaw Local

L’organisation à but non lucratif basée à Genève Second Act/Scene 2 organise sa 4e collecte de fonds annuelle “Spokes for Hope Ride for Mental Health” à 9 heures le samedi 24 septembre, coup d’envoi de Mill Race Cyclery, 11 E. State St., Genève .

Selon un communiqué de presse, les coureurs peuvent choisir entre des itinéraires de 6, 12 et 24 milles. Les fonds recueillis lors de l’événement soutiendront l’organisation, qui fournit des services professionnels de conseil et de travail social à un coût réduit aux personnes dans le besoin dans la région de Fox Valley et les communautés environnantes.

Pour vous inscrire à l’événement, cliquez iciet pour plus d’informations sur l’organisation, visitez www.secondactscene2.org.