L’Association galloise des joueurs de rugby exhorte l’Union galloise de rugby à prendre les «mesures les plus fortes possibles» après des allégations de sexisme et d’intimidation | Actualités du rugby à XV

La Welsh Rugby Union fait l’objet de critiques croissantes après l’enquête de la BBC

L’Association galloise des joueurs de rugby a exhorté l’Union galloise de rugby à prendre les “mesures les plus fortes possibles” après des allégations de sexisme et d’intimidation au sein de l’organisation.

Une lettre ouverte a été envoyée au président du WRU, Ieuan Evans, de la WRPA à la suite d’une enquête de la BBC, qui mettait en vedette d’anciens employés du WRU alléguant des incidents tels que le racisme et l’homophobie pendant leur séjour au sein de l’organisation.

Une contributrice a admis qu’elle avait envisagé le suicide à la suite de ses expériences.

La lettre ouverte disait: “Ces incidents inacceptables, résultant d’une culture qui permet un tel comportement, ont un impact profond sur les individus et les communautés dans toute la société, et dans le jeu que nous aimons.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Il est temps que la WRU et ses dirigeants assument véritablement la responsabilité de respecter les valeurs inclusives dont le rugby prétend être fier. Sinon, des comportements discriminatoires, sans condamnation ni conséquences, créent un environnement qui décourage les gens de faire partie de notre jeu, y compris, mais sans s’y limiter, les femmes et les personnes issues de groupes marginalisés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le chef de l’Union galloise de rugby, Ieuan Evans, a déclaré qu’il prendrait des mesures pour s’attaquer à la culture au sein de l’organisation après que des allégations de sexisme aient émergé dans un documentaire de la BBC Wales. Le chef de l’Union galloise de rugby, Ieuan Evans, a déclaré qu’il prendrait des mesures pour s’attaquer à la culture au sein de l’organisation après que des allégations de sexisme aient émergé dans un documentaire de la BBC Wales.

“Plus précisément, nous exhortons le WRU à enquêter sur le processus qui a été mené lorsque les allégations ont été soulevées à l’origine et à examiner les résultats. Nous appelons également à la transparence avec toutes les parties prenantes et le public concernant le résultat de l’examen qui, selon nous, sera désormais la culture de la WRU, ainsi que les solutions qui seront mises en place en conséquence, pour s’assurer que de tels événements sont évités à l’avenir.

“En fin de compte, nous soutenons que les mesures les plus fortes possibles soient prises dès que possible, pour répondre aux préoccupations de grande envergure qui ont été exprimées à travers le jeu et notre pays.”

“Je vous supplie de prendre la bonne décision pour le WRU”

La directrice de Cardiff, Hayley Parsons, a appelé le directeur général de WRU, Steve Phillips, à démissionner de son poste à la suite des allégations.

“Dans mon rôle de directeur non exécutif de Cardiff Rugby, je suis constamment témoin et je dois faire face aux retombées de l’incompétence au WRU”, a écrit Parsons dans une lettre.

“Je crois que le conseil d’administration, dans son état actuel, ne possède pas l’expertise ou l’expérience pour diriger le WRU, qui est essentiellement une entreprise de 100 millions de livres sterling.

“En tant que groupe d’individus, ils ne sont pas adaptés à leur objectif et l’avenir du rugby gallois nécessite des personnes ayant la capacité et l’expérience nécessaires pour renverser cette situation urgente et désastreuse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le secrétaire d’État fantôme du Pays de Galles, Jo Stevens, a appelé un régulateur indépendant à enquêter sur l’Union galloise de rugby au milieu d’allégations de sexisme Le secrétaire d’État fantôme du Pays de Galles, Jo Stevens, a appelé un régulateur indépendant à enquêter sur l’Union galloise de rugby au milieu d’allégations de sexisme

“De nombreuses personnes m’ont parlé de première main de la culture de l’intimidation et de la manipulation au sein du WRU. J’ai été attristée mais pas choquée de lire les commentaires d’Amanda Blanc, l’une des principales femmes d’affaires du Royaume-Uni qui a investi son temps et ses efforts dans l’avenir du gallois. rugby, seulement pour être irrespectueux et dévalué, quittant par la suite son rôle.

“En tant que professionnel et entrepreneur, qui a fondé une entreprise de plusieurs millions de livres qui reste au Pays de Galles, je vous supplie de prendre la bonne décision pour le WRU.”

Parsons a ensuite appelé à un changement dans le traitement par la WRU de son personnel, de ses clubs et de sa “dominance” sur le jeu, avant d’exhorter à la formation d’un nouveau conseil d’administration.

“Le personnel dévoué et travailleur de la WRU, dont la plupart font honneur au jeu et travaille sans relâche pour le défendre, est abandonné par la réticence persistante de la WRU à accepter la responsabilité des échecs au niveau du conseil d’administration pour lutter contre la culture toxique et oppressive au sein du syndicale”, a-t-elle ajouté.