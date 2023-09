L’Association for Individual Development organisera une vente aux enchères-bénéfice à St. Charles – Shaw Local

L’Association pour le développement individuel organisera une vente aux enchères-bénéfice « Une nuit parmi les étoiles » le jeudi 28 septembre au Q Center de St. Charles. Des objets uniques seront mis aux enchères et des jeux passionnants auront lieu tout au long de la soirée, selon un communiqué de presse.

Le Q Center est situé au 1405 N. 5th Ave.

L’AID s’efforce de collecter 200 000 $ lors de cet événement et tous les profits bénéficieront à plus de 5 700 personnes ayant des besoins de développement, de comportement et de crise qui reçoivent actuellement les services de l’AID.

Les billets pour les événements de vente aux enchères peuvent être achetés au prix de 200 $ chacun ou de 1 800 $ pour une table de dix personnes. Des billets de tombola pour des paniers de tombola remplis d’articles amusants et utiles sont également disponibles. Les billets d’événement et les billets de tombola peuvent être achetés en ligne sur AIDcares.org/Auction. Les gagnants du panier de tombola ne sont pas tenus d’assister à l’événement.

L’AID fournit des programmes et des services significatifs aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des problèmes de santé mentale et des besoins en cas de crise dans les communautés de Kane, Kendall, DeKalb, DuPage, Will, McHenry et de la banlieue du comté de Cook.

Les bureaux principaux sont situés à Aurora et à Elgin, avec une forte présence dans toute la grande région d’Elgin.

L’AID a été fondée à Aurora en 1961 en tant qu’organisation locale par des parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle. Depuis, il s’est développé pour desservir 5 700 enfants et adultes en 2022, et les services se sont élargis pour inclure la santé mentale, la sensibilisation en cas de crise et communautaire, le logement abordable, les services aux victimes, la sensibilisation de rue et plus encore. Apprenez-en davantage sur l’AID en visitant www.aidcares.org.