L’association espagnole à but non lucratif affirme que 2 390 migrants sont morts et portés disparus alors qu’ils tentaient d’atteindre le pays l’année dernière

Une organisation espagnole à but non lucratif a déclaré mercredi que le nombre de migrants décédés ou portés disparus en tentant d’atteindre l’Espagne était de 2 390 l’année dernière, une diminution par rapport à 2021 mais conforme aux cinq dernières années.

Caminando Fronteras (Walking Borders) a déclaré que ce chiffre comprenait 288 femmes et 101 enfants.

Quelque 1 784 migrants sont morts alors qu’ils tentaient d’atteindre les îles Canaries espagnoles par bateau, a-t-il ajouté. Mais le groupe de défense des droits des migrants s’est également alarmé de “l’invisibilité” d’une route de plus en plus populaire entre l’Algérie et la côte méditerranéenne orientale de l’Espagne. Au moins 464 personnes sont mortes en essayant d’atteindre l’Europe sur cette route en 2022, a-t-il ajouté.

Caminando Fronteras dit compiler ses propres chiffres à partir des familles de migrants et des statistiques de sauvetage. L’Organisation internationale pour les migrations, qui utilise des chiffres officiels, a déclaré que 2 556 personnes ont perdu la vie en essayant d’atteindre l’Europe dans son ensemble l’année dernière, dont 1 126 sur la route de l’Afrique de l’Ouest et de l’Atlantique et 260 sur la Méditerranée occidentale – les routes vers l’Espagne. .

Le nombre de migrants irréguliers arrivant en Espagne a diminué de 25,6 % en 2022, selon les chiffres du ministère de l’intérieur, passant de 41 945 en 2021 à 31 219 en 2022. Cependant, les arrivées illégales par voie terrestre aux points frontaliers de l’Espagne avec le Maroc dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla en l’Afrique du Nord a augmenté de 24,1 %.

Caminando Fronteras a fait le bilan d’un incident frontalier notoire le 24 juin à 40 personnes. Les rapports précédents donnaient le nombre de morts à 23.

Ce jour-là, des centaines d’hommes ont escaladé une clôture du côté marocain de la frontière à Melilla et ont été parqués dans une zone de passage frontalier. Lorsqu’ils ont réussi à franchir la porte du côté espagnol, plusieurs personnes ont été écrasées.