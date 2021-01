L’Association du barreau de l’État de New York (NYSBA) a ouvert une enquête sur la radiation de l’avocat du président Trump, Rudy Giuliani, après s’être adressé à une foule de partisans de Trump qui ont ensuite pris d’assaut le Capitole.

Avoir reçu «Des centaines de plaintes» à propos de Giuliani «Efforts sans fondement» pour prouver que l’élection de 2020 est frauduleuse, et à la lumière d’un discours qu’il a prononcé avant que des émeutiers pro-Trump ne pénètrent dans le Capitole américain la semaine dernière, l’Association du barreau de l’État de New York a lancé un « historique » enquête sur la révocation de la licence légale de l’ancien maire de New York, a déclaré l’association dans un communiqué lundi.

La NYSBA a fermement condamné le violent soulèvement qui a eu lieu au Capitole américain le 6 janvier, orchestré par des individus déterminés à renverser la volonté des électeurs en perturbant la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020.https: //t.co/2yesbOntIb – Association du Barreau de l’État de New York (@NYSBA) 11 janvier 2021

Giuliani a soutenu les affirmations de Trump selon lesquelles la victoire électorale de Joe Biden était frauduleuse, bien que ses efforts pour prouver légalement cette fraude aient été rejetés par plusieurs tribunaux. Cependant, le dernier lot de plaintes adressées à la NYSBA est intervenu après que Giuliani s’est adressé à des milliers de partisans de Trump lors d’un rassemblement « Stop the Steal » devant la Maison Blanche mercredi dernier.

« Au cours des 10 prochains jours, » il a promis à la foule, «Nous voyons les machines qui sont tordues, les bulletins de vote frauduleux. Si nous nous trompons, nous serons ridicules. Mais si nous avons raison, beaucoup d’entre eux iront en prison. Faisons un procès par combat », il a dit.

Après les discours de Giuliani et de Trump lui-même, une foule de manifestants est descendue sur le Capitole et est entrée de force, alors que les législateurs à l’intérieur ont certifié la victoire de Biden. La foule a vandalisé le bâtiment et cinq personnes sont mortes à la suite du fracas. Parmi eux se trouvaient un manifestant non armé abattu par la police et un policier décédé jeudi, prétendument après avoir été frappé par un émeutier armé d’un extincteur. Trois autres personnes ont été mortelles « urgences médicales. »

Parmi ceux qui réclamaient la radiation de Giuliani figuraient les représentants Ted Lieu (D-Torrance) et Mondaire Jones (D-Nyack), qui ont allégué que l’utilisation de l’expression par Giuliani «Procès par combat» équivalait à une incitation et à une conspiration séditieuse.

Nous tiendrons responsables toutes les personnes impliquées dans la tentative de coup d’État, y compris l’avocat de @POTUS, Rudy Giuliani. Lettre du représentant @MondaireJones et moi au barreau de l’État de New York pour leur demander d’enquêter @RudyGiulianli pour le radier. https://t.co/JgXuQs8j3q pic.twitter.com/ZnJBVhBDYE – Ted Lieu (@tedlieu) 9 janvier 2021

La radiation potentielle de Giuliani pourrait causer des ennuis au président Trump, si le Congrès votait sa destitution. Les rumeurs disent que Trump enrôlera Giuliani pour le défendre dans tout procès de destitution, mais, avec une semaine restante au pouvoir, la probabilité que ce procès ait lieu avant l’investiture de Biden est mince. Même si la Chambre des représentants vote la destitution cette semaine, le Sénat ne se réunira de nouveau que le 19 janvier – un jour avant l’investiture.

