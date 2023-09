L’association des résidents de Rutland recueille des commentaires sur le présent et l’avenir

L’organisation veut savoir ce que vous aimez le plus chez Rutland

La Rutland Resident Association veut savoir pourquoi vous aimez le quartier Rutland de Kelowna.

L’organisation recueille des commentaires sur trois sujets : pourquoi vous aimez Rutland, les préoccupations et les solutions possibles pour la communauté, et ce que vous aimeriez voir pour l’avenir de Rutland.

L’association a proposé des pistes pour inciter la communauté à réfléchir, notamment « Qu’est-ce qui vous rend fier et heureux de vivre à Rutland ? », « Vos réflexions sur les problèmes de sécurité à Rutland » et « Vos réflexions sur le manque de stationnement dans les nouveaux développements, ou en général. .»

Les commentaires peuvent être soumis par courriel à [email protected].

Il n’y a actuellement aucune date limite pour soumettre.

