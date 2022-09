L’Association des musées canadiens recommande 10 façons de décoloniser le secteur du patrimoine – Kelowna Capital News

L’Association des musées canadiens demande une législation, des fonds et une stratégie nationale cohérente pour soutenir la réconciliation menée par les Autochtones dans le secteur des musées.

L’association a détaillé le travail nécessaire dans un rapport publié mardi qui comprend 10 recommandations pour aider à stimuler l’autodétermination des Autochtones à tous les niveaux des opérations d’un musée.

“Moved to Action: Activating UNDRIP in Museums” exhorte la législation à soutenir le rapatriement des biens autochtones et des restes d’ancêtres, et un financement dédié au processus de rapatriement. Il a été financé par le Département du patrimoine et répond à un appel de la Commission vérité et réconciliation pour revoir les politiques des musées.

Soulignant le profond héritage de colonisation de son secteur, la présidente de l’association, Heather George, a déclaré que notre compréhension de l’histoire est plus riche lorsque les peuples autochtones ont autorité sur la façon dont ils sont représentés.

Pourtant, elle a reconnu qu’il existe une incertitude dans certaines institutions quant à la manière de parler aux communautés des artefacts qui ont une histoire douloureuse : “la peur de mal faire, la peur de blesser les gens”.

On craint également que cela ne détruise les collections, a-t-elle reconnu, mais elle a noté qu’il existe de nombreuses façons de traiter le matériel autochtone controversé sans le retirer complètement de la sphère publique, comme en créant une réplique pour le musée.

Mais retarder l’action risque de causer des dommages continus, a averti George, dont la famille paternelle est Mohawk.

« L’inaction a un coût », a déclaré George, conservateur de l’histoire autochtone au Musée canadien de l’histoire et conservateur invité au Woodland Cultural Centre sur le site d’un ancien pensionnat, le Mohawk Institute, à Brantford, en Ontario.

« Depuis le début, depuis le début, les peuples autochtones disent qu’une partie de notre guérison et une partie de notre façon de faire face aux réalités de la colonisation est d’avoir accès à notre culture matérielle et à nos connaissances et de rassembler toutes ces pièces.

Le rapport énumère également 30 façons dont les musées peuvent soutenir la décolonisation, notamment en reconnaissant que les peuples autochtones ont une souveraineté intellectuelle sur tout le matériel créé par eux ou à leur sujet et en élaborant des politiques d’embauche qui tiennent compte des connaissances et de l’expérience autochtones.

Selon le rapport, une étape clé consiste pour les musées à adopter « une gouvernance autochtone significative avec un pouvoir décisionnel, et non simplement des organes consultatifs ». Lorsque des articles sont rapatriés, les titulaires de droits autochtones doivent déterminer la meilleure façon d’en prendre soin.

George a dit qu’elle est optimiste qu’au moins la recommandation d’une législation fédérale est proche, soulignant le projet de loi C-15 – la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a reçu la sanction royale en juin 2021. Le projet de loi oblige le gouvernement fédéral à préparer un plan d’action pour atteindre les objectifs de l’UNDRIP d’ici deux ans, soit le 21 juin 2023.

L’artiste de Victoria, Lou-Ann Neel, qui a siégé à un «conseil de réconciliation» qui a guidé la recherche de l’AMC, a déclaré que les résultats interviennent après que d’autres études ont déjà émis des plaidoyers similaires. Mais elle a déploré le peu d’action pour remédier au matériel mal obtenu et réparer les liens autochtones.

Il est également nécessaire de disposer de plus d’informations sur l’étendue de ce que les musées ont exactement en leur possession – légitime et autrement, a-t-elle ajouté, racontant son choc il y a des années de tomber sur des sculptures vendues dans le commerce par son arrière-arrière-grand-père Charlie James et son grand-mère Ellen Neel dans un musée de Victoria.

À l’époque, elle ne savait rien de la longue tradition artistique derrière eux, a-t-elle dit, et a depuis entendu des histoires similaires d’Autochtones se sentant déconnectés du travail et de la vie de leurs ancêtres.

« Tant de choses ont été prises que les familles ne savaient même pas ce qu’elles cherchaient parce qu’elles ne savaient pas ce qui manquait, parce qu’elles n’en ont jamais entendu parler en premier lieu », a déclaré Neel, originaire d’Alert Bay, en Colombie-Britannique.

“Une grande partie de ce qui se passe, c’est que les gens vont chercher sous le nom actuel de leur tribu, et ils trouveront 10 à 15 autres façons d’épeler leur nom tribal. C’est donc aussi un obstacle.

Le rapport retrace une « frénésie de collecte » au cours des années 1800 et au début des années 1900, qui comprenait des biens culturels sacrés, des objets funéraires et des restes humains. Le poids de ces actions se fait encore sentir aujourd’hui, a déclaré Neel.

“Certaines des choses qui sont arrivées dans les musées ont été faites très légitimement ou achetées ou données”, a reconnu Neel.

“(Mais) nous avons des choses qui sont assises là-dedans qui ont 100 ans et qui n’ont rien à faire dans le musée .”

L’AMC représente plus de 2 700 musées allant de petits organismes dirigés par des bénévoles à des institutions nationales.

