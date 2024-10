L’association des entreprises du centre-ville exige une réforme de la liberté sous caution pour rétablir la sécurité publique dans les rues urbaines

Les entreprises des villes et des rues principales du pays affirment qu’une « crise humanitaire se joue » dans les communautés du Canada et elles souhaitent que le gouvernement fédéral agisse rapidement pour lutter contre la criminalité, la toxicomanie et les problèmes sociaux qui, selon eux, nuisent aux entreprises et aux centres-villes.

Selon les groupes d’entreprises, ces problèmes se sont accentués ces dernières années, mais ont été considérablement aggravés par la pandémie.

« Les récidivistes sont d’importants moteurs de criminalité et le système de libération sous caution actuel ne protège ni les Canadiens ni les petites entreprises », a déclaré mardi Kate Fenske, présidente de l’International Downtown Association Canada (IDA Canada), qui représente les quartiers d’affaires urbains du Canada.

« Chaque jour, dans les communautés partout au Canada, des histoires de crimes sont perpétrées par une personne qui était en liberté sous caution ou qui a violé les conditions de sa mise en liberté sous caution. Cela ne peut pas continuer. »

Projet de loi C-48qui est entrée en vigueur en décembre, a rendu plus difficile l’obtention d’une libération sous caution pour les personnes accusées de crimes violents. IDA Canada souhaite un examen systématique du système de mise en liberté sous caution dans l’espoir de rendre tout aussi difficile l’obtention d’une libération sous caution pour les récidivistes lorsqu’ils sont accusés de vol.

IDA Canada, qui a tenu une conférence de presse à Ottawa mardi, a déclaré qu’elle souhaite également que le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les municipalités fournissent un financement dédié pour lutter contre l’itinérance, les toxicomanies et les problèmes de santé mentale.

« Il est impératif que tous les niveaux de gouvernement travaillent en collaboration pour rassembler les parties prenantes et mettre en œuvre des solutions pour lutter contre la crise humanitaire qui frappe nos communautés », a déclaré Fenske, qui est également PDG du Downtown Winnipeg BIZ, qui fait la promotion du centre-ville de la ville.

Elle a déclaré que les gouvernements doivent « se concentrer sur le développement de soutiens, de ressources et de programmes de formation pour les personnes ayant un logement précaire, des toxicomanies ou des problèmes de santé mentale ».

Regarder | Un groupe d’entreprises réclame une action fédérale pour améliorer la sécurité publique dans les centres-villes : Un groupe d’entreprises réclame une action fédérale pour améliorer la sécurité publique dans les centres-villes Kate Fenske, présidente de l’International Downtown Association Canada, affirme que l’organisation exhorte le gouvernement fédéral à lancer « un examen systématique à travers le pays concernant le système de libération sous caution » et à réformer le projet de loi C-48 « pour lutter contre le vol ».

Puneeta McBryan, directrice de la Downtown Business Association d’Edmonton, a déclaré que la crise de santé mentale et de toxicomanie dans sa ville est devenue plus visible après la pandémie.

« 2021 et 2022 ont vraiment été la première fois que des entreprises tiraient la sonnette d’alarme », a-t-elle déclaré.

McBryan a déclaré que même si les groupes d’entreprises d’Edmonton et d’autres centres sont capables d’identifier les problèmes qui nuisent à leurs entreprises, ils ne savent pas comment les résoudre.

« Nous ne sommes pas des experts sur ces questions », a-t-elle déclaré.

« Ce que nous demandons au gouvernement fédéral, c’est d’écouter ses collègues province, par province, et les forces de l’ordre, ville par ville… nous entendons tous nos partenaires sur le terrain que notre système judiciaire actuel…[isn’t] permettant à notre système judiciaire de faire son travail.

McBryan a déclaré qu’il fallait également améliorer les soins de santé mentale et les services sociaux après l’incarcération, car c’est « vraiment là que le système commence à s’effondrer ».