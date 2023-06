L’association de baseball Old Timers du comté de Will nomme Denny McLain comme conférencier – Shaw Local

La Major League Baseball s’est transformée en une bataille d’enclos.

Les lanceurs partants ne devraient pas durer plus de six ou sept manches, même si chaque équipe n’utilise rien de moins qu’une rotation de cinq joueurs.

Sans aucune chance de revenir à des rotations à quatre, ou des as lançant bien plus de 300 manches en une saison, il n’y aura jamais un autre vainqueur de 30 matchs.

Qui était le dernier ? C’est vrai, Denny McLain, qui est allé 31-6 avec une MPM de 1,96 pour les Tigers de Detroit en 1968.

On se souvient de McLain à l’esprit libre pour cet accomplissement et bien plus encore. Sa vie a comporté des aspects négatifs, mais il a toujours été coloré et les fans de baseball de la région ont l’occasion de mieux le connaître. Il a accepté une invitation de la Old Timers Baseball Association du comté de Will à être le conférencier invité pour son 65e banquet annuel le 30 janvier au Holiday Inn, Interstate 80 et Larkin Avenue.

Né à Markham, McLain, 69 ans, a joué l’arrêt-court et lancé à Mount Carmel. Il est le gendre du conférencier invité des anciens de 1977 et membre du Temple de la renommée Lou Boudreau. L’épouse de McLain, Sharon, a déclaré qu’elle assisterait également au banquet.

À l’origine dans l’organisation des White Sox, McLain a été retiré des ballotages par les Tigers lorsque les Sox l’ont laissé sans protection. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures le 21 septembre 1963 contre les Sox, accordant un point sur sept coups sûrs et frappant un circuit. Il fait partie des six lanceurs adolescents à avoir réussi un circuit dans un match depuis 1920.

McLain avait ce genre de flair. Il était ce bon joueur polyvalent. Lors d’une apparition en relève en 1965, il a retiré les sept premiers frappeurs qu’il a affrontés pour établir un record de la ligue majeure. Il a terminé cette année-là troisième de la Ligue américaine en retraits au bâton, a commencé le match des étoiles en 1966 et se dirigeait vers la saison historique de 31 victoires de 1968, lorsqu’il est devenu le premier lanceur à remporter le prix AL Cy Young et MVP dans le même saison.

Cependant, il y a eu une chute définitive de la grâce.

McLain a raté le départ du match des étoiles de 1969 – il a remporté son deuxième Cy Young cette année-là – parce qu’il avait un rendez-vous chez le dentiste. Il a critiqué les fans et les coéquipiers. Il a été réprimandé pour avoir « intentionnellement » permis à son idole, Mickey Mantle, de frapper son 535e circuit, plaçant McLain troisième sur la liste de tous les temps, en fin de match en 1968 lorsque McLain a battu les Yankees pour sa 31e victoire.

Au début des années 1970, des articles de magazines détaillaient les prétendues activités de création de livres de McLain. Le commissaire Bowie Kuhn l’a suspendu pour les trois premiers mois de la saison. McLain a ensuite reçu une suspension de sept matchs pour avoir aspergé deux journalistes sportifs et une autre suspension pour avoir porté une arme à feu lors d’un vol d’équipe.

En octobre 1970, il a été échangé à Washington, où lui et le directeur des Sénateurs Ted Williams étaient le pétrole et l’eau. McLain est allé 10-22 avec Washington en 1971 et, aux prises avec des problèmes de bras, a lancé avec Oakland et Atlanta en 1972. Les Braves l’ont libéré en 1973 lors de l’entraînement de printemps. L’un des meilleurs lanceurs de cette époque a été fait à 29 ans.

McLain est un organiste talentueux et a poursuivi cette quête et sa course au golf après sa retraite. Il a également fait des allers et retours en prison pour trafic de drogue, détournement de fonds, racket, fraude postale et complot. Sharon a divorcé pendant sa dernière peine de prison et s’est remariée après sa libération.

Autour de séjours en prison et en rééducation, il a participé à des émissions de radio et de télévision en réseau dans la région de Detroit. Il a animé une émission de radio quotidienne.

McLain réside à Pinckney, Michigan. Il écrit une chronique mensuelle et des blogs pour « In Play ! Magazine », un magazine sportif de Detroit.

Son autobiographie, « Je t’avais dit que je n’étais pas parfait », raconte tout, y compris la famille criminelle Gambino qui a ordonné un coup pour son meurtre et l’amitié qu’il a noué avec John Gotti Jr. en prison.

La vie de McLain a été autodestructrice, mais il en parle honnêtement et il reste un lanceur emblématique.

Si vous êtes intéressé par des billets pour le banquet des anciens, contactez Stan Turk au (815) 730-9411.