L’association caritative Prince William investit dans une banque liée aux combustibles fossiles

LONDRES (AP) – L’organisme de bienfaisance pour la conservation fondé par le prince William, deuxième sur le trône britannique et qui a lancé le prix Earthshot, conserve ses investissements dans une banque qui est l’un des plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles au monde, a appris l’Associated Press .

La Fondation royale place également plus de la moitié de ses investissements dans un fonds annoncé comme vert qui détient des parts dans de grandes entreprises alimentaires qui achètent de l’huile de palme à des entreprises liées à la déforestation.

“La terre est à un point de basculement et nous sommes confrontés à un choix difficile”, a déclaré le prince, un écologiste bien connu, cité sur les sites Web du prix Earthshot et de la Fondation royale.

Pourtant, en 2021, l’organisme de bienfaisance a conservé plus de 1,1 million de livres (1,3 million de dollars) avec JPMorgan Chase, selon les dépôts les plus récents, et investit toujours avec la société aujourd’hui. La fondation détenait également 1,7 million de livres (2 millions de dollars) dans un fonds géré par la société britannique Cazenove Capital Management, selon le dossier de 2021. Comme JPMorgan, il garde toujours des fonds auprès de Cazenove, qui détenait en mai des titres liés à la déforestation via leur utilisation de l’huile de palme. La fondation a investi des montants similaires dans les deux fonds en 2020, selon ses anciens documents. En décembre 2021, l’organisme de bienfaisance détenait également plus de 10 millions de livres (12,1 millions de dollars) en espèces.

Les investissements, que la Royal Foundation n’a pas contestés lorsqu’ils ont été contactés par l’AP, interviennent alors que les meilleurs scientifiques avertissent à plusieurs reprises que le monde doit s’éloigner des combustibles fossiles pour réduire fortement les émissions et éviter des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus intenses.

Les experts financiers disent que des investissements comme ceux de la fondation peuvent être des angles morts pour les organismes de bienfaisance et les philanthropies. Le changement climatique étant un domaine d’attention croissante pour les fondations et autres, les organisations ont parfois du mal à reconnaître où se situent leurs propres investissements et à les aligner sur des choix plus respectueux de l’environnement, malgré le nombre croissant de moyens d’éviter les fonds liés aux combustibles fossiles.

Comme la Royal Foundation, ces dernières années, d’autres fondations, y compris des organisations caritatives britanniques de premier plan comme le National Trust et le Wellcome Trust, ont également été critiquées pour des investissements étroitement liés aux combustibles fossiles ou à des pratiques nuisibles à l’environnement. Le co-fondateur et philanthrope de Microsoft, Bill Gates, a annoncé qu’il avait cédé les avoirs pétroliers et gaziers directs de sa fondation en 2019.

Les organisations caritatives qui parlent “doivent également suivre le mouvement”, a déclaré Andreas Hoepner, professeur de risque opérationnel, banque et finance à l’University College Dublin, qui a aidé à concevoir plusieurs critères climatiques de l’Union européenne et a siégé à son groupe de finance durable.

“Certains fonds sont plus orientés vers la durabilité”, a ajouté Hoepner, pointant une douzaine d’alternatives au produit JPMorgan qui sont commercialisées comme durables.

Il existe également des alternatives au fonds de développement durable de Cazenove. Par exemple, le gestionnaire de fonds CCLA s’adresse aux églises et aux organismes de bienfaisance et n’investit pas dans des entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du pétrole et du gaz. Une autre option est Generation Investment Management, fondée en partie par l’ancien vice-président américain Al Gore.

La Royal Foundation a déclaré par e-mail qu’elle avait suivi les directives de l’Église d’Angleterre sur l’investissement éthique depuis 2015 et qu’elle allait au-delà.

“Nous prenons nos politiques d’investissement très au sérieux et les révisons régulièrement”, indique le communiqué.

La fondation a déclaré que les frais de gestion versés à JPMorgan étaient faibles, mais a refusé de fournir un chiffre.

On ne sait pas quel rôle, le cas échéant, le prince William a joué dans les décisions d’investissement, car il n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP. JPMorgan Asset Management dans un e-mail a refusé de commenter les questions sur les organisations caritatives investissant dans leurs produits malgré son bilan de financement des combustibles fossiles.

Les données de Bloomberg montrent que JPMorgan a souscrit plus d’obligations et de prêts pour l’industrie des combustibles fossiles et a perçu des frais plus élevés que ses concurrents au cours des cinq années jusqu’en 2021.

L’ONG environnementale Rainforest Action Network a examiné les prêts directs et l’actionnariat ainsi que les obligations et a estimé qu’entre 2016 et 2021, la branche bancaire de JPMorgan a financé les entreprises de combustibles fossiles avec quelque 382 milliards de dollars. C’était plus que n’importe quelle autre banque.

“Les principaux investisseurs ont le choix entre des entreprises pour gérer leurs actifs, et les institutions axées sur la mission ont des options bien au-delà de la pire banque de combustibles fossiles au monde”, a déclaré Jason Disterhoft, responsable de la campagne énergétique chez Rainforest Action Network.

En tant que l’une des plus grandes banques du monde, JPMorgan est également l’un des principaux financiers des projets verts et s’est fixé pour objectif d’investir 1 000 milliards de dollars dans ceux-ci au cours de la prochaine décennie. Cependant, il a réalisé environ 985 millions de dollars de revenus provenant des combustibles fossiles, contre 310 millions de dollars provenant de projets verts depuis l’Accord de Paris en 2015, soit environ trois fois plus, selon Bloomberg Data.

Comparés à certains autres organismes de bienfaisance, les investissements de la Royal Foundation sont modestes et ont peu d’impact sur le changement climatique. Mais ils ne sont pas conformes à la philosophie de la fondation, qui cite la conservation et la santé mentale comme principaux points d’attention, ou aux déclarations publiques du prince William. Son prix Earthshot, une “recherche mondiale de solutions pour sauver notre planète”, attribue chaque année des subventions pouvant atteindre 1 million de livres (1,2 million de dollars) à des projets confrontés à des défis environnementaux, selon le site Web de l’organisme de bienfaisance, qui suggère les banques parmi les bénéficiaires potentiels. En juillet, la Royal Foundation a annoncé que le prix Earthshot était devenu une organisation caritative indépendante et que le prince William en serait le président.

En lançant et en attribuant le prix et lors d’autres apparitions publiques, le prince William s’est exprimé ouvertement sur l’environnement pendant des années. Il a fait valoir que les entrepreneurs devraient concentrer leurs énergies sur la sauvegarde de la Terre avant d’investir dans le tourisme spatial, a encouragé les parents à considérer que leurs enfants n’ont pas les mêmes opportunités de plein air qu’eux et a exhorté la conservation.

“Aujourd’hui, en 2022, alors que la reine célèbre son jubilé de platine, le besoin pressant de protéger et de restaurer notre planète n’a jamais été aussi urgent”, a déclaré le prince en juin lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Les politiques de la Royal Foundation n’autorisent pas la propriété d’actions de sociétés pétrolières, de tabac ou d’alcool. Mais les bénéfices du compte de la Royal Foundation pourraient permettre à JPMorgan de prêter plus d’argent aux nombreuses compagnies pétrolières qu’elle soutient, permettant ainsi leur expansion. De la même manière, investir dans des entreprises liées à des problèmes d’approvisionnement en huile de palme pourrait contribuer à financer des pratiques non durables.

Alors que le fonds Cazenove est commercialisé comme « durable », au 31 mai, le fonds détenait près de 6 millions de dollars d’actions de Nestlé et des actions d’une valeur de 8,1 millions de dollars de Reckitt Benckiser, selon les données de Morningstar Direct. Nestlé et Reckitt Benckiser ont tous deux fait face à une controverse sur leur approvisionnement en huile de palme. Le défrichement des forêts tropicales pour faire place aux plantations de palmiers à huile est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Asie du Sud-Est.

Nestlé est le plus grand fabricant d’aliments et de boissons au monde, tandis que Reckitt fabrique des marques américaines populaires telles que Lysol et Woolite, et Vanish et Dettol, connues au Royaume-Uni.

Une enquête menée en 2021 par l’ONG environnementale Global Witness a révélé que les deux sociétés s’approvisionnaient en huile de palme via des intermédiaires dans des zones déboisées illégalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les plantations responsables ont également été accusées de corruption, de recours au travail des enfants et de paiement de la police pour attaquer les manifestants.

Un autre rapport de 2021, par les analystes du développement durable Chain Reaction Research, a déclaré que les deux sociétés avaient acheté de l’huile de palme à une entreprise indonésienne qui a un projet minier affilié accusé de déforestation dans un habitat d’orangs-outans.

Une enquête menée en 2020 par Chain Reaction Research a révélé que plus de 500 hectares (1 235 acres) – plus de 1 000 terrains de football américain – de forêt tropicale dans la province indonésienne de Papouasie ont été abattus par un fournisseur de Wilmar, un producteur géant d’aliments et d’huiles, dont les deux s’approvisionnent. leur huile de palme.

David Croft, responsable de la durabilité chez Reckitt, a déclaré qu’aucune huile de palme contaminée n’était entrée dans ses produits à partir des propriétés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout en admettant que leurs moulins figuraient auparavant sur sa liste de fournisseurs. Une société intermédiaire a lié Reckitt au conglomérat minier indonésien dans sa chaîne d’approvisionnement, a-t-il dit, et elle enquêtait. Croft a déclaré avoir eu des “discussions actives” avec Wilmar, qui a cessé de s’approvisionner auprès de la plantation de Papouasie en janvier 2022. Dans une déclaration publique publiée en réponse à l’enquête de Chain Reaction, Wilmar a contesté que la zone défrichée était une forêt à haute valeur de conservation.

En dépit d’être un “utilisateur relativement petit d’huile de palme”, ​​Reckitt sait qu’il reste encore beaucoup à faire, a déclaré Croft, et accélère ses progrès. Croft a déclaré que Reckitt ne pourrait pas obtenir tous les produits dont il a besoin auprès de producteurs certifiés avant 2026.

Emma Keller, responsable du développement durable chez Nestlé Royaume-Uni et Irlande, a déclaré que l’affaire Wilmar devait faire l’objet d’une enquête. Nestlé s’engage auprès des fournisseurs qui ne sont pas à la hauteur pour les aider à changer et surveille les performances, a-t-elle déclaré.

Soixante pour cent de l’approvisionnement en huile de palme de Nestlé a été certifié durable par la Table ronde sur l’huile de palme durable, un effort organisé par l’industrie, en 2021, selon le Fonds mondial pour la nature. Pour Reckitt, ce chiffre était de 15,3 %.

Keller a déclaré qu’à l’hiver 2021, plus de 90 % de l’huile de palme Nestlé était exempte de déforestation et qu’elle atteindrait le statut de zéro déforestation d’ici la fin de 2022. Elle utilise des cartes de la chaîne d’approvisionnement, une vérification sur le terrain et une surveillance par satellite pour la vérification. . Nestlé se dirigeait vers “un modèle de conservation et de restauration des forêts du monde”, a déclaré Keller.

Lily Tomson, de l’association caritative d’investissement responsable ShareAction, a déclaré que Cazenove avait fait preuve d’un certain leadership en matière d’investissement durable, mais qu’il “reste des domaines dans lesquels des organisations caritatives telles que la Royal Foundation peuvent les pousser”.

Les investisseurs peuvent voter sur des questions environnementales clés dans les entreprises où ils détiennent des actions, par exemple en fixant des objectifs pour s’aligner sur l’Accord de Paris, ou sur le lobbying climatique. Pourtant, la société mère de Cazenove, Schroders, a voté contre 22 % des résolutions environnementales l’année dernière, selon une étude de ShareAction.

Kate Rogers, responsable du développement durable chez Cazenove Capital, a déclaré que la société s’était engagée avec Nestlé et Reckitt et avait constaté des progrès en matière de déforestation.

Les facteurs environnementaux sont ancrés dans la prise de décision de l’entreprise, a-t-elle déclaré, chaque investissement étant évalué pour sa durabilité. Cazenove s’est engagé à éliminer la déforestation liée aux matières premières de ses investissements d’ici 2025 et a déclaré qu’une nouvelle politique de vote signifiait qu’en juin 2022, l’entreprise avait voté contre 60 administrateurs d’entreprises dans lesquelles elle investit en raison d’un manque d’action climatique.

Le Dr Raj Thamotheram, ancien responsable de l’investissement responsable d’un fonds de pension universitaire britannique de 109 milliards de dollars et d’AXA Investment Managers, a déclaré que les fondations devraient être mieux réglementées, avec des rapports annuels rédigés pour détailler dans quelle mesure leur stratégie d’investissement s’aligne sur leur mission.

Thamotheram, désormais conseiller indépendant, a qualifié les investissements non durables de “point mort culturel et de gouvernance aux proportions énormes”, et a déclaré qu’ils étaient endémiques dans le secteur caritatif.

“C’est l’approche du statu quo et il faut la secouer”, a-t-il déclaré.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Ed Davey, l’Associated Press