L’association caritative Google fusionne 1 million de dollars avec une application sur la démence basée sur l’IA

Un projet de recherche dirigé par des chercheurs de l’Université de Melbourne recevra un financement et un soutien de 2 millions de dollars australiens (1,3 million de dollars) de la part de Google.org.

Le projet MATCH (Music Attuned Technology – Care via eHealth) fait partie des 15 projets sélectionnés pour le Une subvention de 25 millions de dollars pour l’IA pour les objectifs mondiaux, qui vise à aider les organisations à accélérer leurs progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.

MATCH propose des interventions basées sur la musique pour réguler l’humeur des utilisateurs atteints de démence, empêchant ainsi le développement ou la gravité de comportements difficiles.

À QUOI C’EST

La subvention de Google.org soutiendra le développement du projet de capteurs portables et de systèmes adaptatifs musicaux basés sur l’IA.

Le premier volet du projet MATCH – un prototype d’application de package de formation pour les soignants avec une liste de musique organisée permettant une intervention ciblée – a déjà été développé. Grâce à la subvention, un système adaptatif à la musique sera développé et intégré à ce prototype d’application existant.

Selon un communiqué de presse, le système d’IA apprendra les comportements d’agitation uniques et les interventions musicales positives de chaque utilisateur à l’aide de capteurs portables, ainsi que de l’observation, de l’analyse et du traitement musical. La musique préférée de l’utilisateur s’adaptera alors pour synchroniser et traiter son agitation.

« Nous serons en mesure de développer un appareil, similaire à une montre intelligente, capable de surveiller les mouvements, la fréquence cardiaque et d’autres biomarqueurs. Si elle détecte des signes d’agitation, l’application diffusera de la musique à partir d’une liste de lecture conçue pour les apaiser et les calmer. Si le choix musical initial n’est pas efficace, il continuera à changer de piste jusqu’à ce que l’état de la personne se stabilise », Lars Kulik, professeur à l’Université de Melbourne, qui dirige le développement de l’IA et l’intégration des données des capteurs dans le projet MATCH, expliqué plus en détail.

De plus, la nouvelle subvention financera également le projet pilote de l’application MATCH en Australie en vue d’un futur déploiement mondial.

MATCH a également récemment reçu un ASubvention de 156 000 $ (100 000 $) de la part de Aged Care Research and Industry Innovation Australia pour soutenir sa nouvelle étude. Appelée MATCH-H, l’étude se concentrera sur la mise en œuvre du programme de formation musicale MATCH dans une unité hospitalière spécialisée dans la démence avancée.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon l’Université de Melbourne, unAujourd’hui, environ neuf personnes sur dix vivant avec la démence dans le monde présentent de l’agitation, qui est reconnue comme un symptôme difficile pouvant conduire à une agression physique et verbale, à une détresse pour les familles et les soignants professionnels et, en fin de compte, à une moins bonne qualité de vie.

La Commission royale du gouvernement australien sur la qualité et la sécurité des soins aux personnes âgées a recommandé que l’accès à la musique et à l’art-thérapie, qui aident à soulager l’agitation chez les personnes atteintes de démence, soit assuré par tous les centres de soins pour personnes âgées d’Australie d’ici juillet 2024. Cependant, la pénurie actuelle des musicothérapeutes pose un défi pour répondre à cette recommandation.

Le projet MATCH surmonte cet obstacle en combinant la musique avec des capteurs portables et l’IA pour créer un système adaptatif à la musique pour la détection précoce et le traitement des agitations.

Les chercheurs affirment que leur intervention d’harmonisation musicale a le potentiel de diminuer l’agitation ainsi que de réduire les coûts des soins par personne atteinte de démence. Les soignants peuvent également renoncer aux interventions pharmacologiques, ce qui peut accroître la confusion et d’autres effets secondaires pour les patients.

L’équipe de recherche recherche désormais des maisons de retraite pour personnes âgées et des personnes vivant à domicile avec une démence pour participer aux tests de leur prototype d’application et de leur prochain système d’adaptation musicale.

APERÇU DU MARCHÉ

Les innovations récentes en neurotechnologie utilisent également l’IA pour mesurer la progression de la maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus courante. Au début de cette année, les chercheurs du CSIRO, en collaboration avec l’Université de technologie du Queensland, ont présenté ce qui pourrait être le premier projet mondial Référence basée sur l’IA pour mesurer l’atrophie cérébrale, qui apparaît des années avant l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer.

En dehors de l’Australie, Fujifilm a également développé un outil d’IA capable de prédire si les patients présentant des troubles cognitifs légers évolueront vers la maladie d’Alzheimer dans les deux ans.

SUR LE DOSSIER

« De nombreux soignants de personnes atteintes de démence reconnaissent la valeur de la musique pour favoriser le bien-être d’un être cher. Nous travaillons à créer une vie quotidienne meilleure pour les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs soignants dans leur parcours vers la démence, en utilisant les bienfaits thérapeutiques prouvés de la musique. , aux côtés des capteurs portables et de l’IA », a déclaré Felicity Baker, professeur à l’Université de Melbourne et chercheuse principale du projet MATCH.