L’association caritative genevoise fête ses 10 ans d’aide aux parents dans les relations familiales – Shaw Local

GENÈVE – Un détenu de la prison du comté de Kane a participé à un programme parental et a ensuite pu retrouver ses parents, sa petite amie et son bébé de 14 mois.

“Les parents étaient tellement émus, tellement émus et heureux de voir leur fils”, a déclaré Kimberly Svevo-Cianci, directrice exécutive de la Fondation Changing Children’s Worlds, une organisation à but non lucratif basée à Genève. “Il doit tenir le bébé pendant un petit moment.”

Un autre père a pu voir sa fille de quatre ans et sa compagne.

« Dès qu’elle l’a vu à travers la porte vitrée, elle a dit : ‘Papi ! Papi !’ Et elle dansait, tellement excitée de le voir », a déclaré Svevo-Cianci. “C’était tellement émouvant.”

Kimberly Svevo-Cianci est présidente et directrice de la Fondation Changing Children’s Worlds, au centre-ville de Genève. (Sandy Bresner)

Cette année, Changer le monde des enfants marque 10 ans d’aide aux parents et aux familles avec des interactions positives basées sur l’empathie. Le groupe a facilité des programmes pour les parents dans la prison, un soutien continu après leur libération et des programmes généraux pour les parents qui souhaitent améliorer leurs relations familiales.

Les détenus avec enfants s’inscriront à des cours de parentalité, qui mèneront aux visites familiales s’ils assistent aux 10 séances, a déclaré Svevo-Cianci.

L’ancien shérif Donald Kramer a initialement introduit le programme dans la prison en 2018. Le shérif Ron Hain l’a élargi afin qu’il soit disponible pour chaque groupe de prison, ainsi que dans la communauté pour un soutien continu une fois que les détenus quittent la prison, a-t-elle déclaré.

“Le shérif Hain nous a présenté les shérifs du comté de Kendall et du comté de DuPage”, a déclaré Svevo-Cianci. «Nous travaillons… avec des parents qui ont des problèmes de toxicomanie.»

Les Centers for Disease Control ont évalué la Changer le monde des enfants programme « Meilleur départ pour les familles – Une approche d’équité en matière de santé » comme une pratique efficace.

“Ils recommandent notre programme”, a déclaré Svevo-Cianci. « Beaucoup de programmes ne sont pas fondés sur des preuves. Les gens les inventent. Peut-être qu’ils aident et peut-être qu’ils ne le font pas. Nous avons un programme éprouvé et fondé sur des données probantes et c’est vraiment important pour nous.

Les gens ne devraient pas supposer qu’ils savent tout ce qu’ils doivent savoir sur le fait d’être parent, a-t-elle déclaré.

Des parents en prison qui suivent le programme et qui ont dit : « Je n’ai jamais appris à être parent.

“Les parents ne savent jamais tout ce qu’ils doivent savoir avant la naissance de leurs enfants”, a déclaré Svevo-Cianci dans un e-mail. Les parents de la communauté, qui ne sont pas en conflit avec la loi, peuvent également participer aux programmes généraux de l’organisation et renforcer leurs relations familiales.

« Les circonstances de la vie changent. Les enfants viennent avec des forces et des besoins particuliers. Des défis physiques et mentaux peuvent survenir dans la famille. Les relations peuvent en souffrir », a déclaré le courrier électronique de Svevo-Cianci. «Nous avons besoin d’un monde et d’une communauté où, lorsque les parents deviennent parents, ils bénéficient d’un soutien pour les 20 à 30 prochaines années de parentalité de leurs enfants à différents stades et niveaux de développement. Nous avons les ressources pour le faire. »

L’agence organise sa foire annuelle Holiday Kids Craft Fair de midi à 16 h le 19 novembre au Hickory Knolls Discovery Center, 3795 Campton Hills Dr., St. Charles.

L’événement est gratuit et les enfants peuvent participer à des travaux manuels, à des jeux, à du karaoké et à une chasse au trésor photo.

Pour plus d’informations sur l’organisation, pour faire du bénévolat ou faire un don, visitez www.changingchildrensworlds.org.