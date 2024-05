L’association caritative du prince Harry et de Meghan reconnue coupable de frais impayés – médias — RT World News

Le prince Harry et Meghan Markle pourraient être condamnés à des amendes et voir leur fondation caritative suspendue après sa découverte. « délinquant » par les autorités américaines, a-t-on rapporté mardi.

Un avis envoyé par le ministère de la Justice de Californie le 3 mai indique que la fondation Archewell est « répertorié comme délinquant » pour « défaut de soumettre le(s) rapport(s) annuel(s) requis et/ou les frais de renouvellement. »

Selon les autorités américaines, les archives de l’État montrent que le dernier renouvellement de la fondation remonte à mai 2023 et qu’elle a été officiellement déclarée en souffrance, ce qui signifie que l’association caritative ne peut pas collecter de fonds.

« Une organisation répertoriée comme délinquante n’est pas en règle et il lui est interdit de se livrer à une conduite pour laquelle un enregistrement est requis, y compris la sollicitation ou le déboursement de fonds caritatifs » » la lettre du Registre des organismes de bienfaisance et des collecteurs de fonds de Californie a prévenu. L’enregistrement de la fondation peut être « suspendu ou révoqué » » le document ajouté.

Le couple a insisté sur le fait que tous les documents de charité avaient été déposés à temps, mais que le chèque requis avait été perdu dans le courrier et avait depuis été soumis à nouveau, a rapporté la BBC, citant une source proche d’Archewell.

« Un nouveau chèque a été posté et nous prévoyons que le problème sera rapidement résolu et reflété dans les dossiers dans un délai de sept jours ouvrables », a noté la source.















La nouvelle du dossier est arrivée alors que le duc et la duchesse de Sussex ont passé trois jours au Nigeria, où ils ont été vus visiter des écoles, faire du sport et annoncer l’expansion de partenariats caritatifs.

L’association caritative Archewell Foundation a été créée par le prince Harry et son épouse Meghan et a été nommée en l’honneur de leur fils Archie, aujourd’hui âgé de cinq ans. Il a soutenu des projets allant de l’aide aux femmes afghanes aux États-Unis à la lutte contre la désinformation.

D’autres projets financés comprenaient 200 000 $ pour un « justice de genre » projet à Washington, 125 000 dollars pour une organisation caritative de défense des droits civiques et 100 000 dollars pour un projet promouvant une utilisation responsable de la technologie, a indiqué la BBC, citant les documents financiers d’Archewell.

Le couple a lancé l’association caritative en 2020 après avoir démissionné de ses fonctions de membres supérieurs de la famille royale et quitté Londres pour Los Angeles.

La fondation affirme que sa mission est de « Présentez-vous, faites le bien » ajouter: « Nous répondons au moment présent en nous présentant, en agissant et en utilisant notre projecteur sans précédent pour élever et unir les communautés – locales et mondiales – par des actes de service et de compassion. »