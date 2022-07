L’association caritative du prince Charles a reçu un don de Ben Ladens: rapport

LONDRES –

Le prince Charles est confronté à d’autres questions sur ses œuvres caritatives après qu’un journal a rapporté que l’un de ses fonds avait accepté un don d’un million de livres (1,2 million de dollars) de la part de proches d’Oussama ben Laden.

Le Sunday Times a rapporté que le Fonds caritatif du prince de Galles avait reçu l’argent en 2013 de Bakr ben Laden, patriarche de la grande et riche famille saoudienne, et de son frère Shafiq. Tous deux sont les demi-frères de l’ancien chef d’Al-Qaïda, tué par les forces spéciales américaines au Pakistan en 2011.

Le journal a déclaré que des conseillers avaient exhorté l’héritier du trône à ne pas accepter le don.

Le bureau de Charles à Clarence House a contesté cela, mais a confirmé que le don avait été fait. Il a déclaré que la décision d’accepter l’argent avait été prise par les administrateurs de l’organisme de bienfaisance, et non par le prince, et “une diligence raisonnable approfondie a été entreprise pour accepter ce don”.

Le président du fonds, Ian Cheshire, a également déclaré que le don avait été accepté “entièrement” par les cinq administrateurs à l’époque, et que “toute tentative de suggérer le contraire est trompeuse et inexacte”.

Le Prince of Wales’s Charitable Fund a été fondé en 1979 pour “transformer des vies et construire des communautés durables”, et accorde des subventions à une grande variété de projets en Grande-Bretagne et dans le monde.

Charles, 73 ans, a fait face à une série de réclamations concernant le fonctionnement de ses organisations caritatives. Le mois dernier, le Sunday Times a rapporté qu’il avait accepté des sacs d’argent contenant 3 millions de dollars du cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, l’ancien Premier ministre du Qatar.

La police de Londres enquête actuellement sur une allégation distincte selon laquelle des personnes associées à une autre organisation caritative du prince, la Prince’s Foundation, auraient proposé d’aider un milliardaire saoudien à obtenir les honneurs et la citoyenneté en échange de dons. Clarence House a déclaré que Charles n’avait aucune connaissance d’une telle offre.