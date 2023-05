L’association caritative Andrew Lloyd Webber collecte des fonds pour les écoles défavorisées avec l’aide de Simon Cowell et Jason Donovan

UNE CHARITÉ soutenue par Andrew Lloyd Webber a levé des fonds vitaux grâce à un événement étoilé.

Simon Cowell, juge de Britain’s Got Talent, Arlene Phillips, légende de Strictly Come Dancing, et Janet Street-Porter de Loose Women ont tous assisté à un concert spécial.

Andrew Lloyd Webber avec Simon Cowell lors de l’événement à Londres[/caption] Andy Paradis/Paradise Photo

L’événement à Londres devait célébrer le dixième anniversaire de l’association caritative Music in Secondary Schools Trust.

MiSST travaille avec des écoles britanniques pour aider les enfants de la 7e à la 9e année à apprendre les instruments.

Son programme Andrew Lloyd Webber a donné à des dizaines de milliers d’enfants à travers le pays une éducation musicale qu’ils n’auraient peut-être pas reçue autrement.

Les spectateurs ont eu droit à une représentation de Any Dream Will Do de la comédie musicale Joseph avec une apparition spéciale de Jason Donovan, qui a dominé le rôle dans les années 90.

L’événement, qui s’est tenu au Theatre Royal Drury Lane, comprenait de la musique de compositeurs classiques, de jazz et de films.

Il comprenait plus de 250 étudiants de tout le pays choisis par leurs écoles pour représenter le programme MiSST.

Andrew, 75 ans, a rejoint les étudiants sur scène pour une représentation et a prononcé un discours entraînant sur l’importance de la musique classique.

Tout l’argent récolté lors de la soirée est destiné à soutenir les écoles partenaires du MiSST dans le cadre du programme Andrew Lloyd Webber.

Un concert a marqué les 10 ans du Music in Secondary Schools Trust[/caption] Andy Paradis/Paradise Photo

Andrew a parlé avec émotion de l’importance de l’éducation musicale[/caption]