L’Association canadienne des journalistes s’inquiète de l’ingérence éditoriale de la direction de CTV National News

L’Association canadienne des journalistes (ACJ) a déclaré qu’elle était préoccupée par la liberté journalistique à CTV National News, le journal télévisé du soir appartenant à Bell qui a fait l’objet d’un examen minutieux après le départ de la présentatrice en chef Lisa LaFlamme.

Un reportage télévisé sur la campagne “Keep the Grey” de Dove qui devait être diffusé mercredi n’a pas été diffusé parce que la direction a ordonné la suppression d’images ou de vidéos de LaFlamme, selon trois sources de CTV qui ont parlé à CBC News à condition qu’elles ne le soient pas. nommés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Dove a déclaré que la campagne avait été lancée en réponse à la vaste conversation nationale sur les cheveux gris et l’âgisme sur le lieu de travail. La société n’a pas directement fait référence à LaFlamme, mais beaucoup ont lié la campagne à son éviction en tant que chef d’antenne de CTV National News.

Des médias ont récemment rapporté que son licenciement était peut-être lié à sa décision d’arrêter de se teindre les cheveux pendant la pandémie.

Des sources ont déclaré que Richard Gray, le directeur régional de la région de l’Est chez Bell Média, était à l’origine de la décision de supprimer des images ou des vidéos de LaFlamme dans l’article. Gray a récemment été nommé pour remplacer Michael Melling en tant que vice-président par intérim des nouvelles. La société a annoncé vendredi que Melling avait pris un congé.

“Si cela passe – et est autorisé à passer – que se passe-t-il la prochaine fois?” Le président de la CAJ, Brent Jolly, a déclaré dans une interview à CBC News.

“À quel moment la question de l’indépendance éditoriale est-elle remise en question ? Ce n’est pas une question juridique. C’est une question de façonner l’orientation et la teneur de l’histoire.”

Les commentaires de la direction sur l’histoire ont franchi une ligne, selon des sources

Une source de CTV a déclaré qu’il n’était pas inhabituel que la direction donne son avis sur les articles, “mais on craignait que l’indépendance journalistique et éditoriale ne soit violée”.

Finalement, l’histoire n’a pas été diffusée à la télévision.

“La salle de presse a finalement repoussé ces restrictions”, a déclaré Jolly.

Une autre source de CTV a déclaré que les employés avaient discuté de leurs préoccupations éditoriales lors d’une réunion d’équipe à laquelle assistaient jeudi des rédacteurs en chef, des écrivains, des producteurs et des journalistes nationaux.

“C’était très déroutant. Jusqu’à ce moment, Richard Gray n’avait aucun contact avec l’émission nationale”, ont-ils déclaré.

“En tant que groupe, nous sentions que notre crédibilité était menacée parce qu’on nous empêchait de faire un reportage sur une question… qui mérite d’être publiée. C’était la plus grande nouvelle au Canada. Et nous ne pouvions pas en faire rapport.”

Ils ont poursuivi en disant: “Nous nous sommes sentis muselés et effrayés.”

REGARDER | LaFlamme discute de la fin de son mandat à CTV News :

Lisa LaFlamme, présentatrice de CTV National News, annonce qu’elle a été licenciée LaFlamme a déclaré qu’elle était “aveuglée” lorsque Bell Média a mis fin à son contrat après plus de 30 ans.

Mais lorsque d’autres entreprises, comme Wendy’s et Sports Illustrated, ont montré leur soutien à LaFlamme en dévoilant des campagnes de marketing similaires, l’histoire a de nouveau été lancée par des journalistes de CTV.

Cette fois, il a été diffusé avec des images et des clips de LaFlamme et il a été retweeté par de nombreux journalistes de l’entreprise.

Un porte-parole de Bell Média a déclaré vendredi dans un communiqué à CBC News que toutes les décisions éditoriales, y compris sur les articles liés au départ de LaFlamme, ont été prises par les responsables éditoriaux de CTV News.

“Bell Média et CTV News s’engagent à respecter les principes d’indépendance et d’intégrité journalistiques en toutes circonstances et en tout temps, sans exception”, a déclaré le porte-parole.

Jolly a déclaré que les journalistes de CTV ont approché son organisation pour l’aider à défendre leur cause parce qu’ils ne sont pas syndiqués et qu’ils ne se sentaient pas soutenus.

“Les gens ne peuvent pas s’exprimer de manière traditionnelle”, a-t-il déclaré.

Un dirigeant de CTV prend un congé après les retombées du départ de LaFlamme

Selon une note interne de Bell Média publiée vendredi, Melling avait décidé de prendre un congé de son rôle actuel pour passer du temps avec sa famille.

La note de service a été signée par Karine Moses, première vice-présidente de Bell Média. Mais dans une autre déclaration publiée le même jour, le président et chef de la direction de Bell, Mirko Bibic, a déclaré que Melling était en congé “en attendant le résultat de [a] examen du lieu de travail.”

Michael Melling, à gauche, a pris congé de son rôle de chef de CTV News après que le départ soudain de LaFlamme du journal télévisé du réseau a provoqué un tollé. (Michael Melling/Linkedin, George Pimentel/La Presse canadienne)

Melling a fait face à une vague de critiques sur le licenciement brutal de LaFlamme de CTV, qui a soulevé des allégations de sexisme et d’âgisme.

LaFlamme a déclaré qu’elle avait été “aveuglée” lorsque Bell Média a mis fin à son contrat avec CTV National News après plus de 30 ans. La société a déclaré que cette décision était une “décision commerciale” qui déplacera le rôle de présentateur principal de nouvelles dans “une direction différente”.

Cependant, la semaine dernière, Bell Média a déclaré que le licenciement de LaFlamme ferait l’objet d’un examen indépendant.

Des journalistes de CTV expriment leurs inquiétudes dans une lettre

Dans une lettre d’introduction adressée à Bibic, le conseil d’administration de Bell et président de Bell, Wade Oosterman, datée du 22 août, l’avocat des droits de l’homme Paul Champ a écrit que son cabinet avait été approché par un groupe de journalistes de CTV News qui avaient de sérieuses inquiétudes concernant le licenciement de LaFlamme et “la toxicité culture de travail qui s’est développée à CTV au cours des huit derniers mois.

“Ces journalistes très respectés s’inquiètent des commentaires dénigrants et des traitements défavorables sur le lieu de travail, l’intimidation et les représailles étant une réponse courante à quiconque remet en question la prise de décision ou les processus du nouveau vice-président de CTV News. [Michael Melling].”

LIRE | Lettre au président de BCE d’un avocat concernant les préoccupations de CTV News:

Dans une lettre séparée adressée au conseil d’administration de Bibic et Bell, des journalistes anonymes de CTV ont écrit qu’ils avaient jugé nécessaire de protéger leur identité car les représailles professionnelles étaient devenues un risque important dans la division des nouvelles au cours des huit derniers mois.

La nomination de Melling à la tête de la division des nouvelles de CTV a été annoncée en janvier.

Dans leur lettre, le personnel a écrit qu’ils étaient profondément troublés par le manque d’expérience de Melling dans les nouvelles nationales et internationales, et les rapports de commentaires “inappropriés et offensants” faits par lui concernant l’apparition de LaFlamme.

Les journalistes ont déclaré qu’ils pensaient que la décision de CTV de se séparer de LaFlamme était “basée davantage sur la malveillance personnelle que sur des raisons commerciales”. Ils ont poursuivi en disant que son licenciement était “entaché d’âgisme, de sexisme et de misogynie de la part d’un patron masculin”.

LIRE | Lettre adressée au président et au conseil d’administration de BCE par des journalistes anonymes de CTV News :

Mais Bibic nie cela.

“Le récit a été que l’âge, le sexe ou les cheveux gris de Lisa ont joué dans la décision. Je suis convaincu que ce n’est pas le cas et je voulais m’assurer que vous l’avez entendu de moi”, a-t-il écrit dans un article sur LinkedIn.

“L’époque où les téléspectateurs attendaient jusqu’à 23 heures pour obtenir leurs nouvelles est révolue. Même si certains peuvent résister au changement, c’est nécessaire et nous devons y faire face.”

Bibic a également déclaré que Melling était en congé en attendant le résultat d’un examen du lieu de travail.

Les journalistes ont demandé aux dirigeants et aux membres du conseil d’administration de Bell de répondre à leur lettre avant le 29 août.