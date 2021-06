L’association à but non lucratif liée au cofondateur de BLM, Patrisse Cullors, « n’a pas divulgué des milliers de dollars de dons »

Un groupe à but non lucratif a lié le cofondateur de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, n’a pas divulgué des milliers de dollars de dons à l’IRS, selon un rapport.

Dignity and Power now, un groupe fondé par l’ancien leader du BLM en 2013, a récolté au moins 225 000 $ de dons en 2016, mais a déclaré à l’IRS qu’il avait fait moins de 50 000 $, a rapporté le NY Post.

N’ayant pas atteint le seuil de revenus de 50 000 $ de l’agence, le groupe n’a pas eu à produire de déclaration de revenus décrivant toutes ses dépenses et ses dons à l’IRS.

Cullors, qui a récemment démissionné de la direction de BLM au milieu d’un examen minutieux de ses dépenses somptueuses, est répertoriée comme la fondatrice du groupe et présidente du conseil d’administration dans la paperasse à partir de 2018.

Elle a créé le groupe pour aider les prisonniers noirs et minoritaires.

Bien qu’il ait déclaré moins de 50 000 $ de dons, le groupe a reçu 100 000 $ à lui seul de la Resnick Foundation basée à Los Angeles et 125 000 $ de la California Initiative, selon des documents.

Le don de la Fondation Resnick a été envoyé à Dignity and Power Now en janvier 2016, a déclaré un porte-parole de la fondation au Post.

La California Initiative, quant à elle, a fait deux dons distincts de 100 000 $ et 25 000 $ à Dignity and Power Now en 2016, rapporte le Post.

Ces dons ont été filtrés via Community Partners, une organisation à but non lucratif qui aide à distribuer des fonds à des organisations caritatives locales.

En plus d’avoir prétendument omis d’informer l’IRS, le groupe de Cullors n’a pas non plus divulgué l’argent déposé au procureur général de Californie, qui réglemente les organismes de bienfaisance de l’État.

« Dignity and Power Now s’est inscrit au registre des fiducies de bienfaisance en 2017, informant le registre qu’ils avaient reçu des fonds pour la première fois en juillet 2017 », indique un communiqué du bureau du procureur général.

Vendredi, le National Legal and Policy Center (NLPC), un groupe de surveillance conservateur, a déposé des plaintes auprès de l’IRS et du procureur général de Californie, exigeant un audit des finances du groupe.

« La question évidente est de savoir ce qui est arrivé à l’argent. Compte tenu de ces circonstances, nous pensons qu’un audit est de mise », a déclaré Peter Flaherty, président de la NLPC.

« Dignity and Power Now prétend parler au nom des défavorisés. L’IRS doit s’assurer que personne n’en profite », a-t-il ajouté.

Une demande de commentaire de US Sun n’a pas été renvoyée par Dignity and Power.

Les questions sur le groupe surviennent quelques semaines seulement après que Cullors a démissionné de Black Lives Matter lorsqu’il a été révélé qu’elle avait dépensé 3,2 millions de dollars dans des propriétés à Los Angeles et en Géorgie au cours des deux dernières années seulement.

La « marxiste » autoproclamée a contesté avoir payé les maisons avec de l’argent qu’elle gagnait en parlant en public et en vendant des livres qu’elle avait écrits.

La femme de 37 ans a également affirmé que sa démission était en préparation depuis plus d’un an et n’avait rien à voir avec les rapports de ses transactions financières – qui, selon elle, faisaient partie d’une campagne de diffamation d’extrême droite.

« C’étaient des attaques de droite qui tentaient de discréditer mon personnage, et je ne me base pas sur ce que la droite pense de moi », a déclaré Cullors à propos du scandale.

« J’ai créé l’infrastructure et le soutien, ainsi que les os et les fondations nécessaires, pour que je puisse partir », a-t-elle ajouté. « On a l’impression que le moment est venu. »

BLM Global Network a collecté 90 millions de dollars en 2020 et s’est retrouvé avec un bilan de 60 millions de dollars en janvier 2021.

Environ 8 millions de dollars des fonds ont été dépensés en dépenses, y compris les frais de personnel, les 20 millions de dollars restants étant donnés aux sections locales et aux organisations à but non lucratif.

Ces chiffres, en plus des dépenses de Cullors, ont soulevé des questions sur la façon dont BLM dépense son argent et des plaintes concernant un manque de transparence.

Le mouvement BLM a été créé il y a près de huit ans pour lutter contre les injustices contre les Noirs américains.

Après le départ de Cullors, l’organisation a recruté deux nouveaux cadres supérieurs intérimaires pour l’aider à la diriger dans un avenir immédiat.

Monifa Bandele, organisatrice de longue date du BLM et fondatrice du Malcolm X Grassroots Movement à New York, et Makani Themba, un des premiers partisans du mouvement BLM et stratège en chef de Higher Ground Change Strategies à Jackson, Mississippi, ont rejoint les rangs.

« Je pense que les deux viennent avec non seulement une riche expérience du mouvement, mais aussi une riche expérience de direction », a déclaré Cullors en mai.