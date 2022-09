L’association à but non lucratif et le PAC de Shaun King ont fait l’objet d’une enquête sur les finances

Shaun King est une figure… polarisante, c’est le moins qu’on puisse dire. Malgré ses efforts tournés vers l’avenir pour libérer les Noirs et les marginalisés de l’oppression de la suprématie blanche, il y a des dizaines de détails sordides sur ses pratiques commerciales qui ont été criés depuis les sommets des médias sociaux depuis des années maintenant. Aujourd’hui, une autre entrée est ajoutée à la bibliothèque des réclamations contre lui.

La bête quotidienne enquête sur King, son organisation à but non lucratif appelée Grassroots Law Project (GLP) et sa myriade de comités d’action politique (PAC) depuis 2020 après qu’un grand nombre de personnes se soient manifestées publiquement accusant l’activiste d’être un escroc de classe mondiale. Cette année-là, GLP a produit des dossiers financiers à la demande de Daily Beast et il a montré que 6,67 millions de dollars avaient été encaissés par l’organisation au cours de la première année. Depuis ce temps, il y a une série d’organisations qui ont été créées et qui n’ont jamais vraiment abouti. Par exemple, les “Commissions vérité, justice et réconciliation” étaient hébergées par les procureurs généraux de trois villes de San Francisco, Philadelphie et Boston, mais lorsqu’on les interroge sur leurs progrès, eh bien…

Le bureau du procureur du district de Boston a déclaré au Daily Beast que sa commission “malheureusement, n’a pas démarré”, tandis que le bureau du procureur de San Francisco a déclaré que son comité n’avait pas encore tenu une seule réunion.

Philly DA et la cohorte King Larry Krasner n’ont pas répondu à la question de TDB. Allez comprendre. Le revenu de King a également été remis en question car les informations fiscales de 2020 montraient que son salaire était de 104 167 $ la première année, mais a rapidement atteint 250 000 $. Les représentants de GLP disent que ce nombre est encore inférieur à celui d’autres organisations, essentiellement, “rien à voir ici!”

Les vrais trucs désordonnés se produisent lorsque les journalistes ont commencé à fouiller dans les nombreux PAC créés par Shaun King. Sans entrer dans les détails, la structure organisationnelle des décaissements financiers rend difficile de rendre compte où va l’argent, à qui et pour quel service. Allez comprendre.

Oh, aussi, il a acheté un chien de 40 000 $ pour la sécurité l’année dernière.

Nous vous suggérons fortement de lire le rapport The Daily Beast dans son intégralité pour mieux comprendre pourquoi l’intégrité de Shaun King est en cause.