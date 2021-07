L’association à but non lucratif Bill Hwang a vu ses actifs augmenter de 100 millions de dollars 2 ans avant l’effondrement du marché

Une organisation caritative fondé par Bill Hwang, un cadre financier de longue date sous surveillance pour une série de transactions qui a fait chuter le marché, a vu ses actifs monter en flèche de plus de 100 millions de dollars deux ans seulement avant l’effondrement de Wall Street.

Le nouvelles déclarations de revenus 990 de la Grace and Mercy Foundation de Hwang à partir de 2019, qui n’ont pas été signalés car ils n’ont été rendus publics que récemment par l’Internal Revenue Service, donnent un aperçu le plus récent des ressources financières de Hwang. Son fonds d’investissement familial, Archegos Capital Management, est aurait sous enquête par la Securities and Exchange Commission pour sa récente série d’opérations qui ont fait chuter le marché plus tôt cette année.

Les paris à effet de levier d’Archegos Capital sur ViacomCBS ont explosé. Fin mars, a déclenché ce qui allait se révéler être une vague de liquidations forcées des positions boursières de Hwang dans un grand nombre de banques de Wall Street qui ont fini par valoir au moins 20 milliards de dollars. Les actions de Discovery ont également subi un coup dur.

Les banques impliquées dans les transactions ont aurait fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice. Le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio – le président du puissant comité sénatorial des banques – avait précédemment demandé aux institutions financières liées à l’effondrement d’Archegos de donner des détails sur leurs relations avec le bureau de la famille Hwang.

CNBC avait demandé à l’équipe des relations publiques de Hwang en avril si l’organisme de bienfaisance pouvait fournir une copie de son formulaire de divulgation 2019 qui, à ce moment-là, n’avait pas été rendu public. L’association caritative de Hwang a refusé de fournir les documents.

L’équipe de presse de Hwang n’a pas renvoyé de demande de commentaire à CNBC avant la publication de cette histoire.

Les nouveaux documents montrent que l’organisation à but non lucratif avait des actifs nets d’un peu plus de 580 millions de dollars en 2019, alors qu’à la fin de l’année précédente, ils valaient plus de 470 millions de dollars. La divulgation indique qu’à la fin de 2019, la juste valeur marchande de tous les actifs à but non lucratif s’élevait à plus de 630 millions de dollars. Les actifs non caritatifs du 501 (c) (3) ont également bondi de manière significative à un peu moins de 570 millions de dollars, contre un peu plus de 500 millions de dollars un an auparavant.

Bien que l’utilisation d’actions pour financer des organisations à but non lucratif ne soit pas illégale, 2019 a marqué une autre année où Hwang a semblé utiliser son sens financier pour aider à augmenter les finances de son organisme de bienfaisance.

Hwang, qui figure parmi les administrateurs de la fondation, a versé 14 millions de dollars en actions Amazon cette année-là à l’association. Hwang a contribué pour un peu plus de 27 millions de dollars d’actions Amazon à l’association à but non lucratif en 2018. Il existe également une liste des ventes de fonds offshore en 2019, tout comme il y avait un an auparavant. Le cours de l’action d’Amazon vaut actuellement plus de 3 500 $ avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 1 800 milliards de dollars.

Forbes a rapporté que depuis 2006 et jusqu’à la fin de 2018, Hwang a donné 591 millions de dollars à sa fondation. En 2019, la fondation elle-même a versé plus de 22 millions de dollars à divers groupes extérieurs, dont 1 million de dollars au George W. Bush Presidential Center.

Il convient également de noter la hausse des frais juridiques que l’organisme de bienfaisance a payés en 2019. Cette année-là, l’organisme de bienfaisance a payé plus de 200 000 $ en frais juridiques par rapport à 2018, où il avait dépensé environ 40 000 $ en services juridiques.

Selon leurs sites Web, deux des entreprises répertoriées dans les rapports de divulgation financière les plus récents ont des conseillers qui aident les organismes de bienfaisance. La fondation Hwang cette année-là, cependant, a payé plus de 3 000 $ à ce qui est intitulé sur la nouvelle divulgation comme le « Département américain de la sécurité intérieure ».

En 2019, le Department of Homeland Security a fait passer plusieurs dirigeants sous le président Donald Trump. Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi la fondation a payé des frais juridiques au ministère de la Sécurité intérieure, cela est arrivé la même année que Trump et son administration intensifiaient leurs politiques d’immigration strictes.

Selon Semaine d’actualités, plus de 900 000 personnes ont été appréhendées ou jugées inadmissibles à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2019. Le point de vente rapporte que Immigration and Customs Enforcement [ICE] était responsable de la déportation de plus de 265 000 cette année seulement.

Hwang, qui selon le Wall Street Journal immigré de Corée du Sud après le lycée, a vu son organisme de bienfaisance payer également un cabinet d’avocats en droit de l’immigration il y a un peu plus de 14 000 $ il y a deux ans. Le cabinet, Judy Chang Law Firm, indique sur son site Web que ses services incluent l’aide aux clients pour obtenir des cartes vertes, des visas d’étudiant et des EB-1, également connus sous le nom de visa basé sur l’emploi de première préférence.

Le ministère de la Sécurité intérieure et le cabinet d’avocats Judy Chang n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la façon dont ils ont spécifiquement aidé l’association à but non lucratif de Hwang.