L’assistante de Hancock, Gina Coladangelo, démissionne également après l’exposition du « clinch »

Gina Coladangelo, la conseillère surprise en train d’embrasser Matt Hancock, quitte son poste public de 15 000 £ par an au conseil d’administration du ministère de la Santé et des Affaires sociales après sa démission, a-t-on rapporté.

Les amis de longue date ont été photographiés en train de s’embrasser dans son bureau du département en violation des règles de Covid.

Mme Coladangelo, une amie de l’époque de M. Hancock à l’Université d’Oxford, a été admise au DHSC en tant que conseillère non rémunérée l’année dernière avant de se voir confier le rôle de 15 000 £ par an de directrice non exécutive du département.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de la nomination de Mme Coldangelo en novembre lorsque M. Hancock a été accusé de lui avoir secrètement confié le rôle de conseillère.

Elle ne figurait pas sur la liste des conseillers spéciaux du département – également connus sous le nom de SpAds. Il s’agit de nominations politiques qui soutiennent les ministres en dehors de la fonction publique, et qui sont régies par un code de conduite avec un rôle défini.

