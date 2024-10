L’assistant royal se révèle soulagé de ne plus travailler pour le duc de Sussex

Une assistante royale a révélé son soulagement de ne plus travailler pour le prince Harry dans une nouvelle interview.

Le prince Harry, autrefois le « chappie effronté » bien-aimé de la famille royale, a subi une transformation spectaculaire ces dernières années.

Cependant, les événements récents ont vu l’image publique de Harry changer considérablement, son départ des fonctions royales et les révélations ultérieures provoquant des répercussions au sein de la monarchie.

Anderson a dressé le portrait d’un prince charmant et populaire, adoré tant par le personnel que par les médias.

L’ancien attaché de presse a noté que les correspondants royaux « adoraient tous absolument Harry » et l’a décrit comme « drôle et intelligent ».

Anderson a comparé l’image de Harry à celle de son frère, le prince William. « William était considéré comme plus sérieux et timide, mais Harry était la vie et l’âme de la fête », a-t-elle déclaré.

Le charme du duc de Sussex s’est également étendu au personnel du palais, Anderson se souvenant d’un moment de légèreté : « J’ai une photo dans mon hall d’Harry et moi, bras croisés devant les toilettes pour femmes – ne lisez rien. dans ça. C’était hilarant.

Le changement dans la perception du public à l’égard du prince Harry a été radical. Depuis qu’il a quitté son poste de royal senior en 2020, Harry a fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques de plus en plus nombreux.