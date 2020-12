Joe Biden a doté son équipe de transition d’une foule d’anciens joueurs de la Silicon Valley, et maintenant un frère de son principal assistant de la Maison Blanche a décroché un concert de lobbying avec Amazon. Peut-on faire confiance à Biden pour maîtriser les grandes technologies?

Jeff Richetti, le frère du conseiller de Joe Biden à la Maison Blanche, Steve Richetti, a décroché un poste de lobbying chez Amazon Web Services, a rapporté samedi CNBC. Selon des documents consultés par le média, Richetti s’est inscrit en tant que lobbyiste pour la division des services cloud du géant du commerce électronique le 13 novembre, le même jour que les chaînes de télévision ont appelé les élections en faveur de Biden, après qu’un filet de bulletins de vote tardifs ait mis l’ancien vice-président devant Donald Trump dans un certain nombre d’États clés du swing.

Aussi sur rt.com Le sénateur démocrate veut le gouvernement. pour enquêter sur le tracker de fitness « invasif » d’Amazon, qui enregistre l’utilisateur et demande NUDES

Les sources de CNBC ont rassuré les lecteurs sur le fait que le travail de Jeff Richetti en tant que lobbyiste n’influencerait pas Steve et, à son tour, Biden.

« Jeff n’a jamais fait et ne fera jamais de lobbying auprès de son frère au nom d’aucun de ses clients, et Steve n’a joué aucun rôle dans l’entreprise de son frère depuis qu’il a vendu sa participation dans l’entreprise en 2012 », aurait déclaré la source. «Steve et Jeff gardent leurs activités professionnelles distinctement séparées.»

Pourtant, certains lecteurs n’étaient pas convaincus, le journaliste Patrick Howley appelant le «Mondialiste» Administration de Biden «Une alliance entre [Amazon CEO Jeff] Bezos et la classe des entreprises multinationales et les politiciens qui n’ont aucune idée de ce qui se passe mais qui veulent juste de l’argent.

Le régime mondialiste est une alliance entre Bezos et la classe des entreprises multinationales et les politiciens qui n’ont aucune idée de ce qui se passe mais veulent juste que l’argent et les gens se soumettent à leur volonté. https://t.co/dD7fy5pZpX – Patrick Howley (@HowleyReporter) 27 décembre 2020

Même vieille corruption. https://t.co/z2HTECLH74 – Walker Bragman (@WalkerBragman) 27 décembre 2020

lobbyistes les plus progressistes de tous les temps! https://t.co/FXP00IX6OT – Jordanie (@JordanUhl) 26 décembre 2020

Biden a peu parlé pendant la campagne électorale de la limitation du pouvoir croissant des grandes technologies. Il a mentionné en mai qu’Amazon et ses semblables « Devraient commencer à payer leurs impôts, » et a parlé il y a plus d’un an de sa volonté de révoquer l’article 230 du Communications Decency Act, qui protège les entreprises de médias sociaux de toute responsabilité légale pour le contenu publié sur leurs plates-formes, mais est depuis resté silencieux sur le sujet, alors que le président Donald Trump l’a fait un cri de ralliement.

Cependant, tous les électeurs qui s’attendent à ce que Biden sévisse contre la Silicon Valley une fois au pouvoir seront probablement déçus. Alors que les démocrates de la Chambre ont grillé les dirigeants de la technologie des « Big Four » cet été et ont dévoilé des plans pour briser leurs monopoles en octobre, l’industrie de la technologie et l’administration Biden sont fortement investies l’une dans l’autre.

Les équipes d’examen des agences de Biden – qui assurent la transition en douceur du pouvoir dans tous les départements du gouvernement – regorgent de chiffres de l’industrie technologique, selon une liste publiée le mois dernier.

Parmi eux se trouvent des noms d’Amazon, Airbnb, Lyft, LinkedIn, Google, Uber, Stripe, Dell et Twitter. Des représentants de la fondation privée de l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, ainsi que de la Fondation Bill et Melinda Gates, sont à bord, ainsi qu’un certain nombre de défenseurs de la technologie et de chefs de groupes de réflexion.

Aussi sur rt.com Bill Gates dit que les bars et les restaurants devraient « malheureusement » être fermés pendant 4 à 6 mois, pas de retour à la « normale » avant 2022

Le chef de cabinet de Biden, Ron Klain, est également un conseiller accompli des grandes technologies et un partisan du report à l’industrie technologique même sur des questions sans rapport avec la technologie. Par exemple, face à la pandémie de coronavirus – l’un des messages clés de la campagne de Biden, Klain a déclaré le mois dernier qu’il écouterait le PDG de Microsoft et défenseur des vaccins Bill Gates. « Il est dans une catégorie à part, » Dit Klain. «Il est un leader mondial de la santé, il est donc seul.»

L’administration technophile de Biden n’est pas un changement radical par rapport à son dernier passage à la Maison Blanche. Alors que le président Trump a dénoncé les géants américains des médias sociaux pour leurs politiques de censure, l’administration Obama et Facebook ont ​​régulièrement échangé du personnel dans les deux sens. Le chevauchement du personnel entre l’administration et Google a également été décrit par les critiques comme un «Porte tournante.» 55 employés de Google ont décroché des emplois dans le gouvernement d’Obama, tandis que 197 anciens d’Obama ont continué à travailler pour Google.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!