L’assistant masculin américain Hudson entraînera les matches amicaux de janvier

Anthony Hudson entraînera l’équipe masculine de football des États-Unis, plutôt que Gregg Berhalter, avant les deux premiers matches du cycle menant à la Coupe du monde 2026.

La Fédération américaine de football a annoncé mardi qu’elle enquêtait sur Berhalter pour une altercation de 1991 impliquant la femme qui est devenue sa femme.

Hudson dirigera l’équipe pour les matches amicaux contre la Serbie le 25 janvier à Los Angeles et contre la Colombie trois jours plus tard à Carson, en Californie, a déclaré mercredi le directeur sportif de l’USSF, Earnie Stewart.

Hudson, 41 ans, a été embauché comme entraîneur de l’équipe américaine des moins de 20 ans en janvier 2020 et un an plus tard est devenu entraîneur adjoint de Berhalter, dont le contrat avec l’USMNT a expiré le 31 décembre.

L’USSF a déclaré que son évaluation du cycle 2018-22 et l’enquête sur Berhalter étaient en cours et a déclaré mardi qu’elle avait appris l’altercation de Berhalter en 1991 le 11 décembre et engagé le cabinet d’avocats Alston & Bird pour enquêter.

L’adjoint américain Anthony Hudson supervisera l’équipe masculine pour son camp de janvier et deux matchs amicaux. Getty Images

“Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation”, a déclaré l’USSF.

Berhalter a déclaré mardi qu’une personne avait contacté l’USSF “en disant qu’ils avaient des informations sur moi qui me feraient tomber”. Il a également déclaré dans sa déclaration que son comportement de 1991 était “honteux” et qu’il “attendait avec impatience poursuivre mes conversations avec US Soccer sur l’avenir.”

Mercredi, Danielle Reyna a publié une déclaration disant qu’elle avait contacté l’USSF pendant la Coupe du monde pour informer l’organisation du comportement de Berhalter en 1991.

Gio Reyna est le fils de Danielle et de l’ancien capitaine américain Claudio Reyna, qui a joué avec Berhalter pour les Américains au cours de leur carrière en équipe nationale.

Lorsque les États-Unis reviendront pour leur camp de janvier, le personnel de Hudson comprendra l’entraîneur adjoint BJ Callaghan et l’entraîneur actuel des moins de 20 ans Mikey Varas. Luchi Gonzalez, l’autre entraîneur adjoint américain, a accepté l’été dernier de devenir l’entraîneur de l’équipe MLS des Earthquakes de San Jose après la Coupe du monde.

Hudson a également entraîné à Newport en Angleterre en cinquième division en 2011, l’équipe nationale de Bahreïn en 2013 et 2014, l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande 2014-17 et les Colorado Rapids de la Major League Soccer 2017-19.