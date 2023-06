L’assistant Josh Eilert a été choisi comme entraîneur par intérim en Virginie-Occidentale, en remplacement du Hall of Famer Bob Huggins

L’assistant Josh Eilert a été sélectionné comme entraîneur par intérim en Virginie-Occidentale, ponctuant une semaine mouvementée après la démission de Bob Huggins à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété.

Eilert, qui n’a aucune expérience d’entraîneur-chef, est devenu le choix du directeur sportif Wren Baker pour guider l’équipe à travers une intersaison difficile. Baker est resté en interne et a choisi de ne pas embaucher d’entraîneur à temps plein étant donné les options limitées de mener une recherche à l’échelle nationale en juin et l’urgence de trouver quelqu’un – n’importe qui – avec le début de la pratique dans seulement quatre mois.

« J’ai parlé avec des personnes bien informées du basket-ball à travers le pays au cours de la semaine dernière, y compris des entraîneurs, des cadres de basket-ball professionnels et d’autres en qui j’ai confiance pour identifier un groupe solide de candidats avec qui parler », a déclaré Baker dans un communiqué annonçant le déménagement samedi soir. «En fin de compte, ce que j’ai fini par reconnaître, c’est que mener cette recherche à la fin juin était difficile pour bon nombre de nos candidats et cela a également désavantagé nos talentueux étudiants-athlètes. Cela dit, nous mènerons notre recherche nationale à la fin de la saison 2023-24. »

Selon les règles de la NCAA, les joueurs de Virginie-Occidentale ont une fenêtre de 30 jours pour entrer dans le portail de transfert, et plusieurs ont apparemment choisi de le faire, bien qu’ils aient la possibilité de revenir. Eilert pourrait être le ciment qui maintient ensemble une liste de classe supérieure construite en grande partie par des transferts.

« Josh Eilert est la bonne personne pour diriger notre programme de basketball masculin la saison prochaine », a déclaré Baker. « Il a joué un rôle important dans notre succès et il a fait preuve d’une grande intégrité, d’une éthique de travail et d’un dévouement. Il a été impliqué dans toutes les facettes de notre programme pendant son temps dans l’équipe de basket-ball, et il a mérité cette opportunité d’entraîner notre équipe par intérim pour la saison 2023-24.

Eilert, 43 ans, a d’abord rejoint Huggins en tant qu’assistant diplômé à Kansas State en 2006, puis l’a suivi en Virginie-Occidentale en 2007. Eilert a occupé divers rôles avec les Mountaineers, notamment coordinateur vidéo et directeur des opérations de basket-ball, avant être nommé entraîneur adjoint en juillet 2022.

« Je tiens à remercier Wren Baker, le président Gee, Rob Alsop, Steve Uryasz et le reste de notre administration pour avoir cru en moi et m’avoir donné l’opportunité de diriger notre légendaire programme de basket-ball Mountaineer », a déclaré Eilert. « Je voudrais également remercier l’entraîneur Huggins de m’avoir retenu dans son équipe à K-State en 2006 et de m’avoir amené en Virginie-Occidentale en 2007. J’ai tellement appris de l’entraîneur Huggins, et ce fut un honneur de travailler pour un Entraîneur du Temple de la renommée depuis 17 ans.

Parmi les autres personnes liées à l’ouverture figuraient l’entraîneur de l’UAB et ancien assistant de Huggins, Andy Kennedy, et l’ancien entraîneur de Virginie-Occidentale et du Michigan, John Beilein.

Huggins avait sans doute rassemblé l’une des meilleures classes de recrutement du pays à partir du portail pour la saison prochaine, y compris le centre de Syracuse Jesse Edwards, le garde de l’Arizona Kerr Kriisa, les gardes de Manhattan Jose Perez et Omar Silverio et le garde de l’État du Montana RaeQuan Battle.

La course de 16 ans de Huggins en tant qu’entraîneur de Virginie-Occidentale s’est terminée par sa démission le 17 juin. La veille, il avait été accusé de conduite sous influence à Pittsburgh. Selon une plainte pénale, Huggins a d’abord cru qu’il était à Columbus, Ohio. Un test respiratoire a déterminé que le taux d’alcoolémie de Huggins était plus du double de la limite légale. Il a une audience préliminaire prévue le 3 août à Pittsburgh.

Huggins a également plaidé sans contestation en 2004 pour conduite sous influence lorsqu’il était entraîneur à Cincinnati. Il a été licencié un an plus tard au milieu d’une lutte de pouvoir avec le président de l’école ainsi qu’à la suite de l’arrestation DUI.

Sa démission en Virginie-Occidentale est intervenue un mois après que l’université l’a suspendu pour trois matchs pour avoir utilisé une insulte anti-gay tout en dénigrant les catholiques lors d’une interview à la radio.

Huggins, 69 ans, a été intronisé au Basketball Hall of Fame en septembre dernier.

John Raby, l’Associated Press