Google Assistant bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’afficher des données liées à la condition physique, même à partir d’un appareil Fitbit connecté, sur des écrans intelligents et plus encore. Les utilisateurs doivent activer la fonctionnalité manuellement via la section Bien-être de la page Paramètres de l’application Assistant. Ici, les utilisateurs doivent sélectionner la nouvelle option «proactive» qui affiche les informations sur vos «dispositifs d’affichage» à partir de vos services de santé et de remise en forme connectés. La nouvelle option est également disponible pour les utilisateurs en Inde.

Google avait introduit la section Wellness en novembre 2020 qui a remplacé le bouton de veille. Notamment, le bouton de veille est désormais intégré dans cette section. Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher les données de remise en forme sur Nest Hub, le Nest Hub Max et la Lenovo Smart Clock, grâce à la nouvelle option «proactive» de l’application Assistant Google. Cependant, un rapport de 9to5Google souligne que les écrans intelligents ne peuvent toujours pas afficher de données lorsque l’option est activée. News18 n’a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante.

Si cela fonctionne pour d’autres, ils pourront peut-être afficher uniquement

les informations sur la condition physique liées au sommeil, car la section Bien-être n’a pas encore reçu de nouvelle mise à jour pour afficher les «données de bien-être» liées à «l’exercice» et à la «nutrition». Le rapport suppose que la section Bien-être pourrait s’améliorer au fil du temps suite à l’acquisition récente de Fitbit par Google et avec un nouveau Nest Hub 2021 au coin de la rue. De plus, compte tenu de la description trouvée sur la page des paramètres de bien-être de Google Assistant, d’autres fonctionnalités seront bientôt disponibles.

Plus tôt en décembre, Google a obtenu l’approbation antitrust de l’UE pour son offre de 2,1 milliards de dollars sur Fitbit après avoir accepté des restrictions sur la manière dont il utilisera les données relatives à la santé des clients. L’accord avait suscité des critiques de la part des défenseurs de la protection de la vie privée des deux côtés de l’Atlantique, des organisations de consommateurs et des concurrents de Google concernant le pouvoir de marché de l’entreprise et l’utilisation des données de santé des personnes dans la publicité ciblée. Fitbit, autrefois leader du marché des appareils portables, a perdu des parts de marché au profit d’Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei ces dernières années.