L’assistant Google commencera à afficher les bulles de réponse sous forme de gros texte en gras à la place

Google Assistant a fait ses débuts avec la défunte Google Allo, une application de messagerie que Google a finalement supprimée. La mention d’Allo ici est importante car Google Assistant se positionnait comme un assistant virtuel convivial avec lequel un utilisateur pouvait discuter avec désinvolture. Par conséquent, les réponses visuelles de Google Assistant apparaissent dans des bulles de texte.

Cette utilisation des bulles de texte évolue, selon le contexte de la réponse donnée, ceci selon 9to5Google qui signale que les réponses des bulles de discussion sont remplacées par des caractères plus gros et en gras. Les gros caractères ne s’affichent pas lorsque vous posez des questions d’information comme la météo ou avec des cartes de calendrier. Au lieu de cela, le nouveau texte s’affiche chaque fois qu’une réponse plus décontractée ou axée sur la personnalité est proposée, par exemple lorsque vous demandez à l’assistant de vous raconter une blague.







Source : 9to5Google

Le changement dépasse l’idée de la bulle de discussion et rend les choses plus claires et plus faciles à lire. Comme indiqué, le nouveau texte peut être vu avec certaines réponses de l’assistant sur Android et en utilisant la dernière version de l’application Google.

