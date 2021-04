Google a partagé de nouvelles fonctionnalités utiles à venir dans l’Assistant Google aujourd’hui, qui sont toutes conçues pour vous faciliter la vie. Les types de solutions possibles consistent à demander à l’Assistant de localiser votre téléphone perdu, de commander vos plats à emporter plus rapidement et d’automatiser tous vos gadgets pour la maison intelligente.

Pour l’emplacement du téléphone, il s’agit en fait d’un élément spécifique à l’iPhone, mais Google a annoncé que vous pouvez maintenant demander à l’Assistant Google de localiser votre iPhone et il le fera. Dites simplement «Hey Google, trouve mon téléphone» et les propriétaires d’iPhone peuvent profiter de la puissance dont disposent les propriétaires de téléphones Android depuis un certain temps. Les propriétaires d’iPhone devront accepter de recevoir des notifications et des alertes critiques de l’application Google Home pour que cela fonctionne.

Dans le rayon plats à emporter, Google continue d’utiliser sa technologie Duplex pour faire de la magie dans le jeu de commande. Désormais, lorsque vous commandez dans un restaurant avec lequel ils ont établi un partenariat via la recherche ou sur Maps et que vous cliquez sur leur bouton « Payer », l’Assistant « naviguera automatiquement sur le site et remplira vos coordonnées et informations de paiement enregistrées dans Google Pay et synchronisées avec la saisie automatique de Chrome. » Pour commencer, Google s’est associé à certaines chaînes de restaurants et en étendra d’autres plus tard cette année.

Ensuite, Google veut que vous connaissiez les routines vous devriez envisager de mettre en place. D’une part, la routine du lever ou du coucher du soleil pour les appareils domestiques intelligents est désormais disponible dans le monde entier. En utilisant votre emplacement, vous pouvez allumer les lumières, les arroseurs saupoudrer, ou les airs jouent alors que le soleil se couche à l’ouest ou se lève à l’est.

De plus, Google rappelle à tout le monde aujourd’hui que les routines sont une chose que vous devez utiliser. Ouvrez simplement l’application Google Home et appuyez sur le bouton «Routines» en haut. À partir de là, vous trouverez des options prédéfinies pour vous lancer ou vous pouvez vous déchaîner et créer vos propres routines client. Les routines peuvent tout faire, du verrouillage de votre maison lorsque vous partez à la réchauffer (ou la refroidir) lorsque vous rentrez chez vous lors de ce trajet.

