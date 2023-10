Un conseiller de haut niveau du conseiller municipal de Los Angeles, Hugo Soto-Martínez, a démissionné vendredi de son poste après avoir été critiqué pour faire des blagues sur l’Holocauste à propos de la comédienne Amy Schumer sur les réseaux sociaux.

Josh Androsky, conseiller principal de Soto-Martínez, a participé à une échange sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, présentait plus tôt dans la journée des jeux de mots sur les camps de concentration et ce qui semblait être des remarques désobligeantes sur le poids de Schumer.

À la fin de la journée, les messages d’Androsky, qui a travaillé comme consultant politique pour au moins trois des 15 membres du conseil, avaient été condamnés par un certain nombre de dirigeants civiques, dont la maire Karen Bass.

« Les commentaires antisémites et misogynes tenus aujourd’hui sont répréhensibles, dégoûtants et dangereux et ne représentent en aucun cas la famille de la ville », a déclaré Bass dans un communiqué publié juste avant minuit. « Surtout maintenant, l’hôtel de ville doit être une lueur d’espoir et non de haine. Je suis heureux que le responsable du personnel ait démissionné.

Soto-Martínez, dans une déclaration distincte, appelé les messages de son employé « inquiétants et répréhensibles ».

« Avec la montée de l’antisémitisme ces dernières années et surtout ces dernières semaines, faire des blagues sur l’holocauste n’est pas seulement dégoûtant, c’est dangereux », a déclaré Soto-Martínez, qui préside la commission des droits civiques du conseil. « Ces messages antisémites et misogynes m’ont rendu malade et j’ai accepté sa démission avec effet immédiat. »

L’incident d’Androsky semblait avoir commencé vendredi matin, lorsque le compte sur les réseaux sociaux de VraiAnonun podcast, visait Schumer, qui avait posté une caricature politique ridiculisé comme offensant pour les Palestiniens vivant à Gaza et pour les manifestants qui cherchent à mettre fin à l’effusion de sang là-bas.

Le compte TrueAnon écrit que Schumer, qui publie fréquemment des articles sur l’attaque du 7 octobre contre Israël, est « particulièrement sensible aux morts juives en raison de son expérience de l’holocauste ».

« Les nazis ont donné son nom à un camp de concentration. Il s’appelait Da Cow », a écrit le compte TrueAnon, proposant un jeu de mots sur Dachauoù plus de 40 000 prisonniers ont été tués, selon quelques estimations.

Androsky, un ancien comédien juif lui-même, a répondu en disant: “C’est foutu que vous disiez cela à son sujet alors que vous savez que c’était en fait Cowschwitz.”

Plus tard, dans une référence apparente à une ferme d’élevage tentaculaire près de l’autoroute 5, Androsky a fait une autre fouille chez Schumer, écrivant : « Je l’ai appelé cowschwitz !!! de toute façon, ils sentaient tous (et Amy) la même chose.

Androsky n’a pas répondu aux multiples demandes du Times. Il a d’abord supprimé ses publications, puis l’intégralité de son compte.

Schumer n’a pas commenté publiquement la controverse. Elle a décrit son héritage juif dans une récente Publication Instagram, mentionnant un proche qui avait « des numéros d’Auschwitz gravés sur l’avant-bras ». Dans un autre, elle s’est excusé pour avoir tenu des propos « blessants » à l’égard des Gazaouis, promettant de « faire plus attention ».

La réaction aux messages d’Androsky a été rapide parmi les dirigeants de la communauté juive de Los Angeles.

Jake Flynn, porte-parole du conseiller Bob Blumenfield, a déclaré que son patron avait vu les messages d’Androsky et qu’il était « consterné ». Sam Yebri, un militant qui siège au conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif de services juridiques Bet Tzedek, a qualifié ces messages de déplaisants et d’antisémites.

“Le fait qu’un employé municipal ait estimé qu’il était acceptable de prononcer ces mots sur un forum public, avec un tel mépris des conséquences, est honteux”, a-t-il déclaré dans une interview.

Androsky, un progressiste déclaré, a été fortement impliqué dans la politique de la ville ces dernières années, travaillant comme consultant pour la campagne du conseiller Nithya Raman en 2020 et du conseiller Eunisses Hernandez l’année dernière.

Soto-Martínez a payé au cabinet de conseil politique d’Androsky, Bright Future LA, près de 108 000 dollars pour des services rendus dans le cadre de la campagne du conseil de l’année dernière, selon les dossiers de la Commission d’éthique. Il a également travaillé sur la candidature infructueuse du conseil de l’avocate Erin Darling dans le Westside.

Androsky a quitté Bright Future LA lorsqu’il a accepté un emploi chez Soto-Martínez, selon Anne Freiermuth, qui figure actuellement sur les formulaires commerciaux de l’État en tant que directeur ou membre de cette entreprise.

Androsky est connu depuis longtemps pour ses prises de position désinvoltes sur les réseaux sociaux. En février 2022, alors que l’armée russe lançait son invasion de l’Ukraine, il a posté sur Twitter : « Poutine est mauvais, l’OTAN est mauvaise, mais l’ambiance ici à Buca di Beppo ? très bon!”

En 2017, Androsky a tweeté une blague sur Bill Cosby dénoncé par certains comme insensible envers les victimes d’agression sexuelle. Il a présenté des excuses et annoncé qu’il « se retirait » de son travail avec la section de Los Angeles des Socialistes démocrates d’Amérique, selon un communiqué. message DSA archivé.

Naomi Goldman, ancienne porte-parole de l’ancien membre du Conseil Mike Bonin, a déclaré vendredi de son propre chef compte de médias sociaux que la carrière d’Androsky devrait être placée « sur la liste d’interdiction de vol ».

«J’aurais de loin préféré voir Josh Androsky rapidement viré par [Soto-Martínez] avec une position de leadership forte plutôt que de le laisser décider de son propre résultat », a-t-elle écrit. “Mais au moins, il n’est plus à la mairie.”