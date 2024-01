L’assistant des Warriors, Dejan Milojević, décède à 46 ans des suites d’une crise cardiaque – NBC Sports Bay Area & California

L’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojević, est décédé des suites d’une urgence médicale à Salt Lake City, dans l’Utah, a annoncé l’équipe mercredi.

Milojević a été hospitalisé mardi soir après avoir subi une crise cardiaque lors d’un dîner privé d’équipe. Malgré les efforts déployés pour lui sauver la vie, Milojević est décédé mercredi matin.

Milojević, né en Serbie, avait 46 ans.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan”, a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr dans un communiqué publié par l’équipe. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui.

“En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’ai jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie. Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable.

Milojević en était à sa troisième saison en tant qu’entraîneur adjoint des Warriors après une carrière de joueur international bien décorée de 14 ans, notamment en Serbie, en Espagne et en Turquie.

Après sa retraite, Milojević est devenu l’entraîneur-chef de l’équipe serbe Mega Vizura. Près d’une décennie plus tard, Golden State l’a embauché comme entraîneur adjoint où il a essentiellement été chargé de travailler en étroite collaboration avec l’ancien choix n ° 2 et centre de 7 pieds James Wiseman. Mais lorsque des blessures ont fait dérailler le début de la carrière de Wiseman dans la NBA, Milojević s’est concentré sur Draymond Green et Kevon Looney.

Il a également été reconnu pour avoir aidé Looney à améliorer son rebond ces dernières années, ce qui est devenu une partie importante du jeu de Looney.

Les Warriors étaient à Salt Lake City pour préparer le match de mercredi contre les Utah Jazz. Après l’incident, la NBA a reporté la compétition qui se jouera à une date à déterminer.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié mercredi après-midi une déclaration sur le décès de Milojević.

Voir plus Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant le décès de l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojević : pic.twitter.com/Ft6akrEZHr -Communications NBA (@NBAPR) 17 janvier 2024

L’entraîneur des Sacramento Kings, Mike Brown, qui a été assistant de Golden State pendant six saisons, a également pesé sur le décès de Milojević.

“J’ai absolument le cœur brisé par le décès de Dejan”, a déclaré Brown dans un communiqué. “J’ai eu le plaisir de travailler avec Dejan pendant mon séjour avec les Warriors. Non seulement c’était un entraîneur extrêmement talentueux, mais c’était une personne encore meilleure. Je me joins à toute la communauté du basket-ball pour pleurer sa perte. Mes pensées vont à sa femme, Natasa, et à leurs enfants, Nikola et Masa.

