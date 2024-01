L’assistant des Warriors Dejan Milojević, 46 ans, décède des suites d’une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe

Dejan Milojević, entraîneur adjoint des Golden State Warriors connu dans la NBA pour son travail avec les centres vedettes, est décédé mercredi après avoir subi une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe. Il avait 46 ans.

Milojević, que la plupart des membres de la franchise appelaient « Decky », s’est effondré au restaurant Valter’s Osteria, au centre-ville de Salt Lake City. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de la région et sa famille s’est envolée pour l’Utah mercredi matin, selon plusieurs sources de l’équipe.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan”, a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr dans un communiqué. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui.”

La NBA a reporté le match des Warriors contre le Jazz, qui était prévu mercredi soir.

Milojević en était à sa troisième saison en tant qu’entraîneur adjoint des Warriors, principalement chargé de travailler avec les centres. Il a eu une carrière de joueur légendaire de 14 ans dans son pays natal, la Serbie, connu comme un attaquant de puissance de la vieille école qui a gagné le surnom de « Barkley serbe ». Il a remporté trois MVP de la Ligue Adriatique.

Milojević est rapidement devenu entraîneur, où il est devenu connu comme un grand gourou, servant de mentor aux futurs grands de la NBA comme Boban Marjanović, Ivica Zubac et, plus célèbre, Nikola Jokić – la star des Denver Nuggets qui est déjà devenu l’un des plus grands centres de tous les temps.

Il a été entraîneur-chef du Mega Basket de 2012 à 2020. Jokić y est resté trois saisons. C’est devenu une usine NBA. Alors qu’il entraînait l’équipe, 11 des joueurs de Milojević ont été repêchés et cinq ont fait le saut à l’étranger : Jokić, Zubac, Goga Bitadze, Vlatko Čančar et Timothé Luwawu-Cabarrot.

Milojević a eu un impact sur le championnat NBA 2022. Kevon Looney s’est imposé en tant que membre principal des Warriors. Il avait été une réserve fiable pendant la majeure partie de sa carrière chez les Warriors. Mais lors des demi-finales de la Conférence Ouest 2022 contre les Memphis Grizzlies, il est devenu irremplaçable – à tel point que les résidents du Temple de la renommée ont encouragé Kerr à le mettre dans la formation de départ. L’une des principales raisons était le rebond soudain de Looney, et c’était un coup de chapeau pour Milojević.

“Cette année, il est devenu un rebondeur vraiment élite et je pense que Decky, notre entraîneur adjoint qui travaille avec nos centres, a fait un excellent travail en aidant Loon dans la catégorie rebond”, a déclaré Kerr en mai 2022.

Quelques semaines plus tard, Looney a joué un rôle central alors que les Warriors remportaient leur quatrième titre de l’ère.

Milojević a envisagé de devenir entraîneur en NBA pendant quelques saisons. Il faisait partie du staff de la ligue d’été des Atlanta Hawks en 2016, des San Antonio Spurs en 2017 et des Houston Rockets en 2018. Les Warriors l’ont presque recruté à temps plein à l’été 2020. Il a finalement fait le grand saut lors de la Intersaison 2021, rejoignant l’équipe, en partie, pour travailler avec l’espoir prisé James Wiseman, qui entamait sa deuxième saison.

Milojević n’a jamais eu le temps d’audience requis avec Wiseman, qui a raté toute sa deuxième saison alors qu’il se remettait d’une déchirure compliquée du ménisque et d’une opération. Milojević était avec Wiseman à des moments importants de sa tentative de retour.

Il a quitté un road trip en mars cette saison-là pour rejoindre Wiseman pour un match de G-League à Stockton, en Californie, sa première action en direct après une opération. Milojević était anxieux avant le match, exprimant un certain bonheur pour Wiseman d’avoir survécu à une rééducation difficile tout en soulignant l’importance de ne pas se juger de manière trop critique. Wiseman a disputé trois matchs de G-League, mais son genou a enflé et il a été arrêté pour la saison, un revers qui a piqué Milojević, qui s’est réjoui de Wiseman en tant que personne et de son potentiel en tant que joueur.

“Je ne vais pas essayer (de le transformer en Jokić)”, a souligné Milojević. “Je vais en faire James.”

Wiseman a été échangé des Warriors au milieu de sa troisième saison. Milojević – à ce moment-là un membre bien-aimé du staff et l’une des clés pour débloquer le rebond de Looney – est resté. Il a joué un rôle clé l’été dernier en attirant Dario Šarić vers les Warriors en agence libre et en échauffant Šarić avant chaque match.

Milojević avait une personnalité en plein essor et était souvent sur le terrain avant le match, engagé dans diverses conversations avec des joueurs, des entraîneurs, des journalistes et des membres du personnel de la ligue. S’il y avait un grand joueur européen dans l’équipe adverse, il trouverait son chemin pour saluer Milojević.

“En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’aie jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie”, a déclaré Kerr. Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable.

Avant le match de mercredi contre les Hawks, le centre du Magic Goga Bitazde, qui a joué pour Milojević au Mega Basket, a souligné l’impact de l’entraîneur sur sa vie.

« Il m’a appris beaucoup de choses… il m’a élevé, en gros », a déclaré Bitazde. « Il me surveillait toujours ; même après avoir été repêché, il est toujours resté en contact. … Partout en Europe, partout ici, tous ceux qui le connaissaient, tout le monde l’aimait.

Dans un communiqué, l’entraîneur des Raptors, Darko Rajaković, a qualifié Milojević de « modèle ».

“Beaucoup de joueurs de la NBA sont passés par ses mains et son influence”, a déclaré Rajaković. « La dernière fois que nous étions ensemble, il parlait de l’équipe nationale serbe et de son rêve d’être un jour entraîneur-chef de l’équipe nationale serbe. … Et malheureusement, il n’est plus avec nous pour partager nos rêves et nos objectifs.

Mercredi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que la ligue “pleurait le décès soudain de l’entraîneur adjoint de Golden State, Dejan Milojević, un collègue bien-aimé et un ami cher à tant de personnes dans la communauté mondiale du basket-ball”.

La ligue n’a pas fixé de nouvelle date pour le match Warriors-Jazz, affirmant seulement qu’il serait reporté à “plus tard”.

(Photo : Darren Yamashita / USA aujourd’hui)