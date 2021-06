L’assistant des Lakers ne sera pas candidat pour le poste des Trail Blazers

L’entraîneur adjoint des Los Angeles Lakers, Jason Kidd, a déclaré qu’il ne se présenterait pas pour le poste vacant d’entraîneur-chef des Portland Trail Blazers.

« Portland est une organisation de première classe et aura d’excellents candidats pour son poste d’entraîneur-chef, mais j’ai décidé de ne pas en faire partie », a déclaré Kidd à ESPN.com. « Celui qu’il choisira aura de grosses chaussures à remplir de Terry [Stotts]. »

Vendredi, la star des Trail Blazers, Damian Lillard, a exprimé son désir d’avoir Kidd comme prochain entraîneur de l’équipe, déclarant à Yahoo Sports que » Jason Kidd est le gars que je veux « .

Selon le rapport, Kidd était mal à l’aise d’aller chercher le travail après l’approbation de Lillard.

L’assistant des Los Angeles Clippers Chauncey Billups, l’ancien entraîneur des New York Knicks et des Houston Rockets Jeff Van Gundy et l’assistant des Brooklyn Nets Mike D’Antoni sont parmi les candidats pour remplacer Stotts, qui s’est séparé de l’organisation quelques jours après avoir été éliminés en six matchs par le Denver Nuggets au premier tour.

Kidd a entraîné les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks.