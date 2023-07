L’assistant de Trump, Walt Nauta, sera mis en accusation dans une affaire de documents

Walt Nauta, assistant de l’ancien président Donald Trump, débarque de l’avion de Trump, connu sous le nom de Trump Force One, à Bedminster, New Jersey, à la suite d’une comparution devant le tribunal américain Wilkie D. Ferguson Jr. à Miami, le 13 juin 2023.

Walt Nauta, valet de chambre de l’ancien président Donald Trump et co-accusé dans l’affaire des documents classifiés, doit comparaître jeudi devant un juge fédéral pour plaider en faveur de six chefs d’accusation.

La mise en accusation de Nauta devant le tribunal de district américain de Miami intervient plus de trois semaines après que Trump a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation liés à ses efforts présumés pour conserver des documents top secrets après avoir quitté la Maison Blanche en 2021.

Le vétéran de la marine et assistant de l’ancien président a comparu lors de cette première audience du 13 juin, mais il n’a pas été interpellé car il n’avait pas d’avocat local de Floride pour le représenter. La mise en accusation de Nauta a été retardée jusqu’au 27 juin, mais elle a également été reportée car son vol vers Miami a été annulé.

La dernière tentative d’arrestation de Nauta est prévue pour jeudi matin à 11 h HE. À quelques heures seulement de la mise en accusation, rien n’indiquait toujours sur le dossier pénal que Nauta avait retenu les services d’un avocat local.

Stanley Woodward, un avocat de Nauta basé à Washington, DC, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC avant l’audience.

L’acte d’accusation de l’avocat spécial Jack Smith accuse Nauta de travailler avec Trump pour déplacer et cacher des boîtes contenant des centaines de documents classifiés qui ont été stockés au domicile de l’ancien président en Floride, Mar-a-Lago, après avoir quitté ses fonctions.

Nauta est accusé de complot en vue d’entraver la justice, de rétention et de dissimulation de documents par corruption et de fausses déclarations. Les accusations les plus graves contre Nauta sont passibles de peines de prison maximales de 20 ans.

