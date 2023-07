L’assistant de Trump, Walt Nauta, plaide non coupable dans une affaire de documents classifiés

L’assistant de l’ancien président américain Donald Trump, Walt Nautu, a plaidé non coupable d’avoir été accusé d’avoir aidé Trump à cacher des documents secrets pris à la Maison Blanche.

Les procureurs allèguent que Nauta a caché des boîtes de documents aux avocats de Trump qui recherchaient des documents classifiés recherchés par le ministère de la Justice.

Trump, a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation pour avoir prétendument conservé des documents de sécurité nationale sans autorisation.

L’assistant de Donald Trump, Walt Nauta, a plaidé non coupable jeudi devant un palais de justice fédéral de Miami pour avoir aidé l’ancien président américain à cacher des documents top secrets que Trump a pris lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en 2021.

L’avocat Stanley Woodward a plaidé au nom de Nauta lors d’une mise en accusation de quelques minutes. L’avocate de Nauta basée en Floride, Sasha Dadan, était également présente. Nauta et les avocats sont ensuite entrés dans une salle de conférence sans parler aux journalistes.

Nauta a souri aux journalistes mais n’a rien dit à son arrivée au tribunal avant l’audience.

Nauta a fait sa première apparition aux côtés de Trump le 13 juin mais n’a pas été interpellé faute d’avocat autorisé à exercer en Floride. Sa mise en accusation a été reportée une deuxième fois fin juin pour la même raison.

LIRE | Trump entendu discuter d’un document secret sur l’Iran en audio: médias américains

Trump, favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation pour avoir prétendument conservé des documents de sécurité nationale sans autorisation et fait obstruction à la justice.

Nauta, un ancien valet de chambre de la Maison Blanche et maintenant un assistant de Trump, fait face à six chefs d’accusation de complot en vue d’entraver la justice, de fausses déclarations et de rétention et de dissimulation de documents.

Les procureurs allèguent que Nauta a caché des boîtes de documents aux avocats de Trump qui recherchaient des documents classifiés recherchés par le ministère américain de la Justice. Il est également accusé d’avoir menti aux enquêteurs lors d’un entretien volontaire.

Les procureurs ont demandé à la juge de district américaine Aileen Cannon de reporter le procès au 11 décembre. Elle avait fixé une première date de procès au 14 août.

Trump est le premier président américain passé ou présent à faire face à des accusations criminelles devant les tribunaux fédéraux et étatiques.

L’avocat spécial Jack Smith, chargé de l’accusation, accuse Trump de risquer des secrets nationaux en emportant avec lui des milliers de papiers sensibles lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021 et en les stockant de manière désordonnée dans son domaine de Mar-a-Lago à Floride et son club de golf du New Jersey.

En plus de l’affaire des documents, Trump est accusé à New York d’avoir prétendument falsifié des documents commerciaux pour dissimuler des paiements d’argent silencieux à une star du porno lors de sa campagne présidentielle de 2016. Il a également plaidé non coupable dans cette affaire.

Trump nie les actes répréhensibles et affirme que les enquêtes font partie d’un complot politique contre lui.

Cannon a fixé une audience le 14 juillet sur la manière dont les informations classifiées dans l’affaire seront traitées. Des experts juridiques ont déclaré que les complexités entourant l’utilisation de documents hautement classifiés comme preuves sont susceptibles de retarder le procès de Trump.