L’assistant de Trump, Steve Bannon, cite l’audience du 6 janvier pour demander un report du procès

Les avocats de la défense ont déclaré que les deux événements créent “le risque très sérieux de préjudice ici” contre Bannon parmi les jurés à sélectionner pour son procès pour avoir délibérément refusé de se conformer aux assignations émises par le comité du 6 janvier exigeant des documents et son témoignage.

“Il n’y a rien de magique dans le 18 juillet [the scheduled trial start] cela peut éventuellement justifier le risque pour les droits constitutionnels fondamentaux de M. Bannon à un procès équitable, ont écrit les avocats au juge Carl Nichols.

Ils ont demandé au juge de reporter le procès après le 15 octobre.

Nichols a rejeté lundi une offre antérieure de Bannon de reporter son procès pour outrage de trois mois après que ses avocats ont fait valoir que la couverture médiatique des audiences de la Chambre porterait atteinte à son droit à un procès équitable.

Nichols a également déclaré le même jour que Bannon ne pouvait pas faire valoir au procès qu’il ne s’était pas conformé à l’assignation au motif du privilège de l’exécutif, et lui a interdit d’appeler la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et les membres du panel du 6 janvier en tant que témoins.

Les décisions du juge ont effectivement éviscéré une grande partie de la défense potentielle de Bannon et ont conduit l’un de ses avocats à se plaindre devant le tribunal: “À quoi bon aller en procès ici s’il n’y a pas de défense?”

Bannon, qui n’a servi que sept mois en tant que haut conseiller de Trump à la Maison Blanche, risque au moins 30 jours de prison s’il est reconnu coupable des deux accusations d’outrage auxquelles il fait face.

Dans leur dépôt au tribunal mercredi renouvelant la demande de report du procès, les avocats de Bannon ont déclaré que les législateurs lors de l’audience du comité de la Chambre de mardi avaient montré des extraits vidéo de lui s’exprimant sur son podcast le 5 janvier 2021, qui avaient été “édités pour un effet inflammatoire maximal”.

“L’enfer va se déchaîner demain”, a déclaré Bannon sur cette vidéo. “Tous convergent et maintenant nous sommes sur, comme on dit, le point d’attaque. N’est-ce pas? Le point d’attaque demain. Je vais vous dire ceci, ça ne va pas se passer comme vous le pensez. D’accord? sera assez extraordinairement différent. Et tout ce que je peux dire, c’est attacher.

Plus tard dans la nuit, un membre du comité a déclaré que Bannon et le président de l’époque, Donald Trump, avaient parlé au téléphone pendant six minutes.

Le lendemain, des milliers de partisans de Trump se sont révoltés à l’extérieur et à l’intérieur du Capitole, retardant de plusieurs heures la certification de la victoire du Collège électoral du président Joe Biden par une session conjointe du Congrès.

Le dossier de défense de Bannon mercredi a également détaillé le reportage spécial de CNN prévu pour être diffusé dimanche, intitulé “Divided We Fall”.

“Le rapport spécial sur M. Bannon, diffusé à la veille du procès, est largement promu avec une bande-annonce et des annonces spéciales par les principaux animateurs de CNN”, indique ce dossier.

Une bande-annonce de CNN pour l’émission spéciale montre Bannon disant: “Nous gouvernerons pendant 100 ans”, note le dossier.

Un narrateur dit ensuite sur la bande-annonce : “Dans de rares interviews, CNN enquête sur l’homme et son plan directeur”, et un clip vidéo montre l’ancien directeur du camp de Trump, Brad Parscale, disant : “Bannon appelle les pièces”.

Les avocats de Bannon ont écrit: “Le teaser utilise le terme” Master Plan “pour décrire les prétendues machinations de M. Bannon, avec une référence clairement intentionnelle à ce terme pondéré bien connu faisant référence au complot le plus diabolique de l’histoire.”

Cette phrase se termine par une note de bas de page à une description d’un livre intitulé “Hitler’s Masterplan, 1933-1945”, qui, selon la description de l’éditeur, détaillait “la vision non réalisée d’Hitler pour une Europe dominée par le Troisième Reich”.

Les avocats de Bannon ont écrit : « Le documentaire Special Report, en a diffusé un aussi largement diffusé

réseau sera sans aucun doute extraordinairement incendiaire et écrasante préjudiciable pour un

juré potentiel, commençant à servir dans ce procès le lendemain.”