L’assistant de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, se rend pour faire face à des accusations criminelles

Le stratège en chef de la Maison Blanche de l’ancien président américain Donald Trump, Steve Bannon, arrive pour se rendre au bureau du procureur du district de Manhattan à New York, États-Unis, le 8 septembre 2022.

L’ancien haut conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, est arrivé jeudi matin dans un palais de justice de New York pour faire face à de nouvelles accusations criminelles liées à une campagne de financement pour construire un mur à la frontière américaine avec le Mexique.

La nouvelle inculpation à Manhattan intervient plus de deux ans après l’arrestation de Bannon pour des accusations fédérales selon lesquelles lui et trois autres hommes auraient fraudé des donateurs qui ont donné des millions de dollars pour financer la campagne “We Build the Wall”.

Cette affaire contre lui a pris fin lorsque l’ancien président Donald Trump a gracié Bannon, âgé de 68 ans, lors de sa dernière nuit avant de quitter ses fonctions en janvier 2021.

Bannon était l’une des dizaines de personnes à avoir été graciée ou à bénéficier d’une commutation de peine pénale par Trump au cours de ses dernières semaines au pouvoir.

Les grâces présidentielles ne s’appliquent qu’aux crimes fédéraux et ne protègent pas les personnes contre les poursuites pour des accusations d’État.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, qui poursuivra l’affaire, depuis que cette grâce a été délivrée, aurait enquêté sur Bannon pour d’éventuelles violations des lois pénales de l’État de New York en relation avec “We Build the Wall”.

Le procureur général Alvin Bragg Jr. et le procureur général de New York, Letitia James, doivent prendre la parole lors d’une conférence de presse à 13 h HE pour discuter de l’acte d’accusation contre Bannon.

En juillet, Bannon a été reconnu coupable par le tribunal de district américain de Washington, DC, de deux chefs d’outrage au Congrès. Cette affaire découlait de son refus de témoigner devant le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier par des partisans de Trump.

Plus tôt cette semaine, Bannon a déclaré à NBC News que New York “a maintenant décidé de porter de fausses accusations contre moi 60 jours avant les élections de mi-mandat”.

“Ce n’est rien de plus qu’une militarisation politique partisane du système de justice pénale”, a-t-il déclaré.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.