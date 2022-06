L’assistant de Trump à la Maison Blanche est un témoin surprise lors des audiences du comité du 6 janvier sur l’émeute du Capitole

Cassidy Hutchinson, une assistante de la Maison Blanche de l’ancien président américain Donald Trump, fait une apparition surprise mardi devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 – un effort du panel pour fournir de nouveaux détails sur le cercle restreint de Trump alors qu’il se battait renverser sa défaite électorale.

Le jeune homme de 25 ans, qui était un assistant spécial et un assistant de l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a déjà fourni une mine d’informations aux enquêteurs du Congrès et a siégé pour plusieurs entretiens à huis clos. Mais le comité a convoqué l’audience cette semaine pour entendre son témoignage public, suscitant des attentes pour de nouvelles révélations dans l’enquête de près d’un an.

Le représentant Bennie Thompson, président du comité, a déclaré que le panel avait convoqué l’audience à la lumière “d’informations détaillées spécifiques sur ce que l’ancien président et ses collaborateurs faisaient et disaient à ces heures critiques”.

Thompson a félicité Hutchinson pour son courage mais n’a pas détaillé les nouvelles informations ni ce qu’elle dirait en ouvrant l’audience.

L’audience inattendue a été annoncée avec un préavis de 24 heures alors que les législateurs sont absents de Washington pour une pause de deux semaines. Le comité avait déclaré la semaine dernière qu’il n’y aurait plus d’audiences avant juillet.

L’enquête du comité s’est poursuivie pendant les audiences, alors que le panel de neuf membres a continué d’enquêter sur l’attaque des partisans de Trump.

REGARDER l Faits saillants de la dernière audience sur les troubles au ministère de la Justice: Trump a pressé le ministère de la Justice d’annuler les élections, a déclaré l’audience Trois anciens hauts responsables du ministère de la Justice ont témoigné de la pression que le président américain Donald Trump a exercée sur eux pour annuler les élections de 2020.

Bien qu’il ne soit pas clair quelles nouvelles preuves elle pourrait fournir mardi, le témoignage de Hutchinson est susceptible de raconter une histoire de première main de la campagne de pression de Trump et de la façon dont l’ancien président a réagi après le début de la violence, plus vivement que tout autre témoin que le comité a appelé. jusqu’ici.

Dans de brefs extraits de témoignages révélés dans des documents judiciaires, Hutchinson a déclaré au comité qu’elle se trouvait dans la salle des réunions de la Maison Blanche où les contestations de l’élection ont été débattues et discutées, notamment avec plusieurs législateurs républicains. Dans un cas, Hutchinson a décrit avoir vu Meadows incinérer des documents après une réunion dans son bureau avec le représentant républicain Scott Perry, a rapporté Politico en mai.

Elle a également révélé que le bureau de l’avocat de la Maison Blanche avait mis en garde contre les plans visant à enrôler de faux électeurs dans les États swing, y compris lors de réunions impliquant Meadows et l’avocat de Trump Rudy Giuliani. Les avocats du président ont indiqué que le plan n’était pas “juridiquement solide”, a déclaré Cassidy.

Le comité a utilisé les audiences pour détailler la pression exercée par Trump et ses alliés pour refuser une victoire électorale à Joe Biden. Le panel a entendu des témoignages sur la pression exercée sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, sur les États qui certifiaient la victoire de Biden et sur le ministère de la Justice.

Le comité devrait produire un rapport d’ici la fin de l’année. Deux anciens personnages de l’administration Trump, Steve Bannon et Peter Navarro, font face à des poursuites pénales pour avoir refusé de coopérer avec les assignations à comparaître du comité.

Les allégations de fraude électorale persistent

Les sept démocrates et deux républicains du panel ont fait valoir que la menace pour les élections persiste. Des millions d’Américains croient toujours à tort que Trump a gagné, selon les sondages, tandis qu’une primaire mardi soir dans la course au secrétaire d’État du Colorado fait partie des nombreuses élections nationales et locales mettant en vedette des candidats qui pensent que les élections de 2020 n’ont pas été décidées équitablement.

Brûleur avant25:35L’affaire du 6 janvier contre Donald Trump Donald Trump a-t-il enfreint la loi dans sa tentative de rester au pouvoir après 2020 ? C’est ce que le comité de la Chambre du 6 janvier tente de prouver – avec de nombreuses preuves et des dizaines de témoins, dont certains des alliés les plus proches de Trump et même sa famille. Cette semaine, des représentants des États républicains d’Arizona et de Géorgie ont déclaré que Trump avait tenté de faire pression sur eux pour trouver des votes et annuler les élections. Cette semaine, lors du quatrième jour officiel des audiences publiques, davantage de preuves ont été présentées montrant les efforts déployés par Trump et certains membres de son entourage pour pousser le “gros mensonge” selon lequel les élections de 2020 ont été truquées. Aujourd’hui sur Front Burner, Aaron Blake du Washington Post — sur les preuves, les questions sans réponse et ce qu’il faudrait pour une inculpation pénale contre l’ancien président.

Des dizaines d’affaires ont été portées devant les tribunaux américains et rejetées. L’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de l’administration Trump a qualifié l’élection dans un communiqué de “la plus sûre de l’histoire américaine”.

Bill Barr, procureur général de Trump jusqu’en décembre 2020, a déclaré au comité du 6 janvier dans une déposition sous serment qu’aucune fraude n’avait été découverte qui changerait le résultat de la course, et que de nombreuses allégations de fraude électorale provenant de Trump et de ses alliés étaient absurde.