L’assistant de Sam Allardyce à Leeds a expliqué à talkSPORT la logique derrière la tristement célèbre première conférence de presse de Big Sam à Elland Road.

L’ancien patron de l’Angleterre a remplacé Javier Gracia lors du dernier coup de dés de l’équipe du Yorkshire dans son effort pour éviter la relégation.

3 Les commentaires d’Allardyce ont laissé tout le monde perplexe Crédit : sky sports

Comme si sa nomination n’avait pas suffisamment fait la une des journaux alors que la bataille pour rester debout atteignait son point d’ébullition, Allardyce a haussé les sourcils encore plus lorsqu’il a fait des remarques plutôt audacieuses lors de sa première conférence de presse.

« Les gens pensent que je suis vieux et archaïque. C’est tellement loin de la vérité », a déclaré Allardyce avant le voyage de son équipe vers les futurs champions de Manchester City.

« Il n’y a personne devant moi en termes de football – pas Pep [Guardiola]pas [Jurgen] Klopp, pas [Mikel] Arteta.

« Ils font ce qu’ils font, je fais ce que je fais. Mais en termes de profondeur de connaissance, je suis là-haut avec eux.

« Je ne dis pas que je suis meilleur qu’eux, mais je suis aussi bon qu’eux. »

Bien sûr, malheureusement pour Allardyce, bien qu’il se compare à certains des meilleurs managers du monde, Leeds a perdu 2-1 et Big Sam, il n’a pas pu les sauver de la chute à la fin.

Mais maintenant, l’assistant d’Allardyce a confirmé ce que beaucoup de gens avaient deviné à l’époque – que ses remarques en conférence de presse devaient détourner l’attention de son côté fragile.

« C’était brillant, c’était du génie au travail, c’était vraiment le cas », a déclaré Karl Robinson, qui a d’abord travaillé avec Allardyce à Blackburn, à White et Jordan.

3 Robinson craquait en racontant l’histoire Crédit : talksport

« Nous étions en train de déjeuner, je ne me souviens plus quel jour nous avons joué, le dimanche peut-être? Quoi qu’il en soit, nous étions en train de déjeuner deux jours auparavant et il avait un presseur, et il a dit » Je dois soulager la pression des joueurs « .

« Vous pouviez le voir quand vous êtes entré, c’était si bas et bas. Ils jouaient contre Man City, la meilleure équipe du monde avec [Erling] Haland et [Kevin] De Bruyne et [Ilkay] Gundogan et vous pensez « euh oh ».

« Il avait besoin de quelque chose. J’ai dit ‘Eh bien, qu’est-ce que tu vas faire’ et il a dit ‘Je vais trouver quelque chose de grand mec’. »

« Alors il est sorti et nous étions dans le bureau après avec le gars de la presse qui est entré », a-t-il souri. « Les gens ne pouvaient pas voir mais il a fait une grimace et le gaffer a ouvert la porte en riant aux éclats.

3 Robinson a déclaré que Guardiola avait vu le côté amusant des commentaires d’Allardyce Crédit : AFP

« Et je ne peux pas exactement utiliser les mots qu’il a utilisés, mais il a dit ‘Honnêtement, s’il y a des imbéciles pour ça !' »

Et comme si l’idée qu’Allardyce craque contre lui-même n’était pas assez drôle, Robinson a également révélé que Guardiola lui-même aimait aussi les commentaires de Big Sam.

L’ancien patron d’Oxford a poursuivi: « Je me souviens quand nous sommes arrivés à City ce jour-là, Pep est juste venu vers lui et a commencé à rire et lui a serré la main.

« Il savait ce qu’il voulait dire par là ! C’était du génie d’une certaine manière. »

Leeds a depuis dit au revoir à Allardyce et Robinson, mais n’a pas encore nommé de nouveau manager alors qu’ils reviennent au championnat pour la première fois depuis 2020.