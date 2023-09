L’assistant de Rashmika Mandanna et sa femme lui touchent les pieds alors qu’elle assiste à leur mariage et regardent la réaction de l’actrice

Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Sai et sa femme toucher les pieds de Rashmika Mandanna, laissant l’actrice confuse.

L’actrice populaire Rashmika Mandanna, également connue comme le béguin national, a récemment assisté au mariage de son assistant Sai, à Hyderabad. Les vidéos et photos d’elle deviennent désormais virales sur les réseaux sociaux.

Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Sai et sa femme toucher les pieds de Rashmika, laissant l’actrice confuse. Sa réaction est désormais virale sur les réseaux sociaux, on peut le voir donner ses bénédictions aux jeunes mariés. On peut la voir rougir d’un sentiment de maladresse. L’actrice a opté pour un magnifique sari à son arrivée au mariage.





Partageant les photos, l’une de ses pages de fans a écrit : « Votre beauté est le reflet de votre cœur si doux. Votre lumière intérieure brille et est vraie, une vertu qui vous distingue dans ce monde @iamRashmika #RashmikaMandanna.

– Rashmikamandannafan (@Geethamadam) 4 septembre 2023

Pendant ce temps, le 1er septembre, Rashmika Mandanna a mis fin aux informations selon lesquelles elle s’était retirée du film Venky Kudumula en langue telugu avec Nithiin, qui porte le titre provisoire de VNRTrio, et avait choisi un film hindi avec Shahid Kapoor.

L’actrice s’est adressée à X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et a répondu à un portail d’information qui déclarait : » Rashmika s’est retirée de #Nithin – le film de Venky Kudumula en invoquant des problèmes de dates. Elle a choisi de faire le film de Shahid Kapoor à cause de cela, mais selon les derniers rapports. , ce film en hindi a été annulé pour des raisons budgétaires. Elle a #Animal et #Pushpa2TheRule à venir ! ». « « Cela a été confirmé par quelqu’un ? Mais parce qu’il s’agit de moi… je peux dire que ce n’est pas vrai », a réagi Rashmika.

En mars, Rashmika, Nithiin et le cinéaste Venky avaient annoncé leur film avec une promo hilarante. Quelques jours plus tard, l’équipe a organisé un événement de lancement massif au cours duquel Chiranjeevi a fait sonner le clap pour le plan de Mahurat tandis que le réalisateur Bobby allumait la caméra et qu’un autre réalisateur, Gopichand Malineni, réalisait le premier plan. Il y a quelques jours, il y avait eu des informations selon lesquelles l’actrice avait quitté le film, mais maintenant elle-même a déclaré que ces rumeurs n’étaient pas vraies.