L’assistant de Quavo abattu dans le même tournage qui a tué le décollage – Hollywood Life

Crédit d’image : Jordanie Strauss/AP/Shutterstock

Joshua “Wash” Washington23 ans, était l’une des deux personnes blessées lors de la fusillade de Houston qui a tué migos rappeur Décoller le 1er novembre, selon TMZ. Le site rapporte que Wash, qui se présente comme Quavo’s assistant sur Instagram, a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des “blessures ne mettant pas sa vie en danger” après l’incident. La police n’a pas révélé l’identité des deux victimes blessées, bien qu’elle ait confirmé que l’une d’elles était un homme de 23 ans, ce qui correspond à la description de Josh. L’autre victime a été identifiée comme une femme de 24 ans.

Le décollage a été le seul décès dans la fusillade. Il est décédé des « blessures par balle pénétrantes de la tête et du torse dans le bras », selon le médecin légiste du comté de Harris. La fusillade s’est produite dans un bowling à Houston aux premières heures (après 2 h 30) du 1er novembre. Quavo était également présent au moment de la fusillade, mais s’en est sorti indemne.

Jusqu’à présent, aucun suspect n’a été nommé publiquement dans cette affaire. Cependant, le maire de Houston a juré que justice serait rendue. “Nous allons résoudre cette affaire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 1er novembre. “Nous trouverons le ou les tireurs.” Le sergent de police de Houston a également insisté sur le fait qu’il voulait trouver «justice» pour la famille de Takeoff après cette horrible tragédie.

Quavo, qui est l’oncle de Takeoff, a été absent des réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi la fusillade. Cependant, le troisième membre de Migos, Décalage, a tranquillement rendu hommage à Takeoff, qui est aussi son cousin. Le rappeur a changé ses photos de profil sur Twitter et Instagram pour être de Décollage. Il n’a cependant pas encore publié de déclaration complète. la femme d’Offset, Cardi Ba rendu hommage au défunt de 28 ans en republiant une vidéo hommage sur Twitter. Cependant, elle n’a pas non plus publié de déclaration complète pour le moment. Des célébrités ont inondé les réseaux sociaux de messages pleurant Takeoff depuis sa mort tragique.

