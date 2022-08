L’assistant de Poutine dans un empoisonnement présumé vu pour la première fois “paralysé à l’hôpital et incapable de FERMER les yeux”

Des images CHOQUANTES montrent un ancien allié de Poutine allongé dans son lit d’hôpital partiellement paralysé et incapable de fermer les yeux.

Anatoly Chubais, le plus haut responsable russe à avoir démissionné pendant la guerre en Ukraine, aurait été empoisonné.

L’ancien allié de Poutine Anatoly Chubais a été paralysé par une maladie rare 1 crédit : East2West

Il était autrefois un proche allié de Poutine avant de fuir la Russie à cause de la guerre en Ukraine 1 crédit : East2West

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été empoisonné pour sa déloyauté envers le Kremlin 1 crédit : East2West

L’homme de 67 ans, autrefois chef de cabinet du Kremlin et ancien vice-Premier ministre, a fui la Russie en mars et a démissionné de son poste d’envoyé de Poutine auprès des organisations internationales.

Lorsqu’il est tombé malade, il vivait en exil sur l’île italienne de Sardaigne.

Il a été formellement diagnostiqué avec le syndrome neurologique rare de Guillain-Barré.

Chubais – qui a dirigé le programme de privatisation des industries soviétiques dans les années 1990 – souffre d’une paralysie faciale partielle et ne peut plus marcher ni même fermer les yeux.

Il avait été un haut responsable du Kremlin avant que Poutine ne soit promu à son premier poste au sein du gouvernement fédéral.

La nouvelle de son état de santé a fait craindre qu’il ait été empoisonné, des spécialistes en combinaisons de matières dangereuses se rendant sur le site où il est tombé malade.

Cependant, l’empoisonnement n’a pas été exclu et les services secrets italiens enquêteraient toujours sur l’affaire.

Les services de renseignement occidentaux craignent que les laboratoires russes aient essayé de créer des toxines qui imitent de vraies maladies.

Le syndrome de Guillain-Barré, une maladie grave et potentiellement mortelle, affecte les nerfs des pieds, des mains et des membres, provoquant engourdissement, faiblesse et douleur.

“Son état s’est stabilisé, mais Anatoly [Chubais] est toujours en soins intensifs, ses jambes et ses bras ne fonctionnent pas bien, ses yeux ne peuvent pas être fermés et il souffre d’une paralysie faciale partielle”, a déclaré la journaliste et ancienne candidate à la présidentielle Ksenia Sobtchak, qui a été la première à publier l’histoire.

Chubais est la dernière personnalité russe à avoir été empoisonnée ou à mourir dans des circonstances suspectes ces derniers mois, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Poutine a tenté de faire taire son armée croissante de critiques.

Un message sur la chaîne General SVR Telegram, qui prétend être dirigée par un initié du Kremlin, a affirmé que Chubais avait été nommé sur une soi-disant «liste de résultats», bien qu’il n’ait fourni aucune preuve de cette allégation.

La liste était composée de personnes prétendument hostiles au copain de Poutine, Nikolai Patrushev, le chef du Conseil de sécurité russe.

Le mois dernier, il y aurait eu une mystérieuse offre d’assassinat sur Patrushev, 71 ans, selon la chaîne General SVR.

Patrushev, ancien chef des services secrets du FSB, est considéré comme le remplaçant de Poutine lorsqu’il reçoit des soins médicaux et est également un architecte clé de la guerre en Ukraine.

Son fils, Dmitry, 44 ans, ministre de l’Agriculture, serait présenté comme le successeur ultime de Poutine.

Ses jambes et ses bras ne fonctionnent pas bien, ses yeux ne peuvent pas être fermés et il souffre d’une paralysie faciale partielle Ksenia Sobtchak

“La liste est longue et contient 18 noms de personnes assez connues, alors que Patrushev ne fournit aucune preuve qui indiquerait que ces personnes étaient directement liées à l’organisation de la tentative d’assassinat”, a déclaré la chaîne.

“Cela ressemble plus à une tentative du secrétaire du conseil de sécurité de régler des comptes avec d’anciens ‘bienfaiteurs’ en éliminant les personnes qui lui sont personnellement répréhensibles dans des clans concurrents.”

La liste aurait également inclus “plusieurs personnes envers qui Poutine n’aime pas personnellement ou a des doutes quant à sa loyauté sincère”.

Parmi eux, Anatoly Chubais, ancien président du conseil d’administration de RUSNANO et représentant spécial de Poutine pour les relations avec les organisations internationales.

Parmi les autres ennemis de Poutine qui auraient été empoisonnés par les escouades du Kremlin figurent Alexander Litvinenko et l’ex-espion Sergei Skripal.

Un nombre considérable de décès mystérieux de hauts responsables du renseignement et des affaires russes ont été signalés depuis le début de la guerre.

Un certain nombre d’alliés de Nikolai Patrushev auraient été placés sur une liste noire Crédit : Reuters

Le mois dernier, l’ancien chef espion russe Yevgeny Lobatchev a été retrouvé abattu à l’entrée d’un immeuble à Moscou.

Il s’est suicidé avec un ancien pistolet de service soviétique après avoir souffert de problèmes de santé et de “difficultés financières”, ont rapporté les médias russes.

Sa femme a appelé la police pour dire que son mari était allé se promener le matin mais qu’il n’était jamais rentré chez lui.

La mort avait des similitudes étranges avec la mort d’un autre ancien espion moins d’un mois plus tôt.

Le 15 juin, l’ancien général de division du service russe de renseignement extérieur Lev Sotskov a été retrouvé mort dans son appartement.

Il avait 90 ans et, selon des sources officielles russes, aurait également souffert de problèmes de santé non précisés.

En avril, les corps d’un grand banquier russe et de sa famille ont été découverts dans son appartement de Moscou, après que la banque eut été frappée de sanctions occidentales.

Vladislav Avayev, 51 ans, a été retrouvé mort avec sa femme Yelena, 47 ans, et sa fille Maria, 13 ans, à leur domicile de la capitale russe.

Avayev était auparavant vice-président de Gazprombank, la troisième plus grande banque de Russie et l’un des principaux canaux de paiement du pétrole et du gaz russes.

Parmi les oligarques russes décédés depuis le début du conflit, figurent au moins quatre cadres de l’industrie gazière.

Dans des échos effrayants de la mort d’Avayev, le magnat russe Sergey Protosenya, 55 ans, sa femme Natalya, 53 ans, et sa fille Maria, 18 ans, ont été découverts morts dans leur luxueuse villa espagnole.

Protosenya, qui se vantait d’une fortune de plus de 333 millions de livres sterling, n’a pas laissé de note de suicide avant de se pendre soi-disant dans la cour.

Natalia et Maria avaient été tuées à coups de hache dans leur lit à Lloret de Mar sur la Costa Brava espagnole, selon des informations.

La police a découvert la scène horrible après que le fils adolescent du couple, qui était en France à l’époque, a fait part de ses inquiétudes.

Pendant ce temps, juste un jour après l’invasion sanglante de Poutine, le corps du directeur général adjoint du géant de l’énergie Gazprom, Alexander Tyulakov, a été retrouvé.

Son corps pendu a été découvert par son amant dans sa maison de 500 000 £ à Leningrad.

Mais selon des informations, il avait été sévèrement battu avant sa mort, ce qui a suscité des spéculations sur la manière dont il est mort.

Quelques semaines avant l’invasion du 29 janvier, le corps mutilé du dirigeant de Gazprom Leonid Shulman a été découvert sur le sol de la salle de bain du même lotissement fermé où Tyulakov a été retrouvé plus tard.

Il a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang, à côté d’une note, bien qu’un couteau trouvé dans la baignoire aurait été trop hors de portée pour que les blessures soient auto-infligées.

De nombreux autres anciens alliés proches de Poutine sont morts, ont été emprisonnés ou ont disparu des yeux du public ces derniers mois, alors que des rumeurs circulent sur un éventuel coup d’État.