L’un des plus proches collaborateurs de Boris Johnson quitte son poste d’envoyé spécial dans le golfe après un examen de plus en plus attentif de son travail dans le secteur privé.

Lord Udny-Lister avait été chef de cabinet de M. Johnson lorsqu’il était maire de Londres et avait été nommé n ° 10 en tant que conseiller principal en stratégie en 2019 lorsqu’il a emménagé à Downing Street.

Plus récemment, il a pris le poste d’envoyé spécial dans le golfe – et aurait été invité à enquêter après que le prince héritier Mohammed ben Salmane se soit plaint que la Premier League bloquait une offre publique d’achat saoudienne sur Newcastle Unit.

L’implication de Downing Street dans la tentative d’acquérir la propriété du club, à la suite d’un texte du prince héritier envoyé directement à M. Johnson, est l’un des nombreux échanges examinés en raison de préoccupations soulevées concernant l’accès accordé aux intérêts particuliers aux échelons supérieurs. du gouvernement britannique.

Pendant ce temps, les rapports dans Le Sunday Times en février, il a suggéré que le Seigneur était sur la liste de paie de deux sociétés immobilières alors qu’il travaillait également à Downing Street.

conseillé Boris Johnson qualifie la Super League européenne de « cartel » « Fou et contraire à l’éthique »: Cummings dit que Boris Johnson voulait abandonner l’enquête sur les fuites de verrouillage pour éviter de contrarier la fiancée Carrie Symonds Boris Johnson News – Live: Le Premier ministre nie avoir tenté de bloquer l’enquête sur les fuites après l’attaque de Dominic Cummings

Lord Lister a été payé entre 140 000 £ et 149 000 £ par an dans son rôle de Downing Street tout en agissant également en tant que directeur non exécutif de Stanhope.

Il était également lié à la fois au promoteur immobilier qui vend le site et à la société représentant Pékin lorsqu’il a aidé à négocier un accord pour la nouvelle ambassade de Chine au Royaume-Uni en 2017 et 2018, a rapporté le journal. À l’époque, il était directeur non exécutif du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Cela fait suite au départ de plusieurs conseillers de haut niveau de Downing Street, dont le chef des communications Lee Cain, suivi peu après par Dominic Cummings.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Le premier ministre est extrêmement reconnaissant du dévouement de Lord Lister depuis de nombreuses années.

«Il a été un serviteur exceptionnel du pays, du gouvernement et du Premier ministre lorsqu’il était maire de Londres.»

Rapports supplémentaires par l’AP