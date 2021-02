L’assistant de Johnson quitte le n ° 10 dans son dernier coup pour voter Laissez son influence sur le gouvernement

Rapports de Les temps et Sky News a suggéré qu’Oliver Lewis avait quitté son poste de chef de l’unité syndicale n ° 10 à la suite de tensions avec les nouveaux arrivants dans l’équipe de M. Johnson.

Le départ de M. Lewis fait suite à la destitution en novembre du conseiller principal Dominic Cummings et du directeur de la communication Lee Cain, avec qui il a travaillé pendant la campagne référendaire de 2016 dans l’UE.

L’élévation de Lord Frost au cabinet est intervenue au milieu des informations selon lesquelles il s’était opposé à la nomination de l’allié de Gove Simone Finn au poste de chef de cabinet adjoint n ° 10 et à l’installation d’un ancien conseiller du ministre du Cabinet, Henry Newman, en tant qu’assistant.

Finn et Newman seraient tous deux proches de la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds, qui était considérée comme la force motrice de l’expulsion de Cummings et Cain.

Lewis a été une figure clé aux côtés de Lord Frost dans la négociation de l’accord de commerce et de coopération de la veille de Noël avec l’UE, qui a garanti un commerce sans droits de douane et sans contingent après le départ du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière, mais a sellé les entreprises britanniques avec des radeaux de nouveaux bureaucratie.