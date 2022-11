L’assistant de Biden parle d’un “dernier avertissement”

Ron Klain a déclaré que le président perdait patience avec les républicains qui doutaient de sa victoire électorale

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré jeudi que le discours d’avant-mi-mandat du président américain Joe Biden se voulait “un dernier avertissement” à soi-disant « négationnistes des élections », ce qui signifie que les républicains font pression pour des lois électorales plus strictes ou remettent en question la légitimité de sa victoire de 2020.

Dans une allocution aux heures de grande écoute de la gare Union à Washington, DC, Biden a affirmé mercredi que “la démocratie est menacée” des candidats républicains au scrutin la semaine prochaine, dont 300 il a appelé “négationnistes des élections”.

“Je pense que le président a décidé il y a quelques jours qu’il était important d’émettre un dernier avertissement sur cette question”, Klain a déclaré à MSNBC. Il a ajouté que le président visait à “Ne laissez aucun doute sur le fait que nous avons encore des gens qui colportent le gros mensonge, des gens qui soulèvent maintenant la question du refus d’élection lors de cette élection, et bien sûr l’horrible incident impliquant la présidente Pelosi et sa famille”, faisant référence à une attaque contre le mari de Pelosi qui, selon les démocrates, était politiquement motivée, mais certains conservateurs considèrent que les actions d’un « nudiste malade mental et toxicomane », pour citer Tucker Carlson de Fox News.

Klain n’a pas précisé ce que Biden a l’intention de suivre son “dernier avertissement” avec.

Biden et ses collègues démocrates ont commencé à utiliser le terme “négationnistes électoraux” ces dernières semaines pour décrire les républicains – comme l’ancien président Donald Trump – qui considèrent l’élection de 2020 entachée de fraude. Le terme a également été appliqué aux candidats du GOP promettant d’introduire des lois sur l’identification des électeurs et de restreindre le vote par courrier, ce qui, selon eux, est ouvert à la manipulation.

Alors que le discours de Biden faisait référence à un supposé “des menaces” à la démocratie plus d’une douzaine de fois, une majorité d’électeurs se disent plus préoccupés par l’état de l’économie américaine. Un sondage CNN publié mercredi a révélé que 51% des électeurs probables considèrent l’économie et l’inflation comme le principal problème commun auquel le pays est confronté, contre seulement 9% qui ont nommé “droit de vote et intégrité électorale” comme leur préoccupation numéro un.

Le même sondage a montré que les républicains avaient un avantage de 45 points sur les démocrates en matière de gestion de l’économie.

Néanmoins, Biden et ses partisans ont concentré leurs messages préélectoraux sur la soi-disant menace pour la démocratie posée par le GOP. S’adressant à MSNBC après le discours de Biden, l’historien Michael Beschloss, un confident du président, a affirmé que “des enfants seront arrêtés et peut-être tués” si les républicains reprennent le Congrès la semaine prochaine. Beschloss n’a fourni aucune preuve pour étayer cette prédiction.