L’assistant de Biden intervient pour mettre fin à une conférence de presse décousue (VIDEO)

Le président américain a été interrompu par son propre attaché de presse alors qu’il discutait d’une réunion avec un haut responsable chinois.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a brusquement mis fin dimanche à une conférence de presse du président américain Joe Biden, coupant la parole au milieu d’une phrase alors qu’il divaguait sur « le tiers monde » et sa conversation avec le Premier ministre chinois Li Qiang.

Biden a répondu à un certain nombre de questions de la presse lors d’une visite à Hanoï, la capitale vietnamienne, avant de déclarer aux journalistes qu’il était « aller au lit. » Cependant, Biden a continué à répondre à des questions supplémentaires, notamment sur son entretien avec Li lors du sommet du G20 en Inde samedi.

« Ce n’était pas du tout conflictuel » » a déclaré Biden. « Nous avons parlé de faire en sorte que le tiers monde… l’hémisphère sud ait accès au changement… »

Alors que Biden continuait de marmonner, Jean-Pierre a annoncé que « cela met fin à la conférence de presse en cours. » Après avoir tenté de répondre à une autre question, Biden s’est retourné et a quitté la scène.

REGARDER : Le personnel de Joe Biden coupe une phrase décousue de Joe Biden et met brusquement fin à sa conférence de presse. Je n’ai jamais vu cela se produire avec aucun autre président. pic.twitter.com/LqvW2VsESH — Andrew @ Ne marchez pas, cours ! (@Ne marchez pas) 10 septembre 2023

Les conférences de presse de Biden sont généralement étroitement gérées par ses collaborateurs, le président remettant des cartes aide-mémoire et indiquant vers quels journalistes se tourner pour poser des questions. Néanmoins, Biden quitte encore occasionnellement la scène au milieu d’une phrase, souvent visiblement confus et guidé par son équipe.

Selon un récent sondage du Wall Street Journal, 73 % de tous les électeurs pensent que Biden, 80 ans, est trop vieux pour occuper le poste de président, tandis que 60 % pensent qu’il n’a pas la capacité mentale pour ce poste. Alors que les républicains ont martelé à plusieurs reprises Biden sur son apparent déclin cognitif, les démocrates sont également de plus en plus préoccupés par la santé du président. Selon une enquête de NBC News réalisée en juin, 43 % des démocrates ont déclaré avoir des inquiétudes modérées à majeures concernant la santé de Biden, contre 21 % en 2020.

Le voyage de Biden au Vietnam intervient alors que les États-Unis tentent de renforcer leurs liens avec davantage de pays asiatiques dans le but de contrer l’influence chinoise dans la région. Dimanche, Biden et le secrétaire général vietnamien Nguyen Phu Trong ont annoncé un accord bilatéral de commerce et d’investissement, qui comprenait des mesures visant à stimuler la fabrication et la recherche de semi-conducteurs au Vietnam.