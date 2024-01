L’assistant de Biden exhorte Pékin à faire pression sur l’Iran face aux attaques des Houthis. La Chine met en garde les États-Unis contre l’indépendance de Taiwan

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a pressé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors des négociations en Thaïlande pour utiliser L’influence de la Chine auprès de l’Iran pour faciliter tensions au Moyen-Orient. Les responsables ont également convenu de travailler à l’organisation d’un appel entre Le président Joe Biden et Le dirigeant chinois Xi Jinping.

Les réunions de vendredi et samedi à Bangkok, qui faisaient suite à la discussions des présidents en novembre en Californie, a eu lieu après la victoire d’un candidat du parti au pouvoir opposé à Pékin La récente élection présidentielle à Taiwan et États-Unis et Chinois responsables militaires a repris un dialogue autrefois gelé. Ils se sont produits alors que les attaques des rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen continuent de menacer. transport maritime mondial en mer Rouge.

Un haut responsable américain a déclaré que Sullivan avait cité l’importante influence économique de la Chine sur l’Iran et souligné l’effet déstabilisateur des attaques des Houthis sur le commerce international. Le responsable a noté que la Chine avait publiquement appelé à une baisse des tensions, mais a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Pékin utilisait sa puissance diplomatique pour faire pression sur Téhéran sur cette question. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement des conversations privées entre Sullivan et Wang et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Wang avait déclaré que Washington devrait s’en tenir à un accord. engagement à ne pas soutenir l’indépendance de Taiwan. Wang a déclaré que les élections à Taiwan, remportées par Lai Ching-tel’actuel vice-président, n’a pas modifié la position chinoise selon laquelle l’île fait partie de la Chine et que le plus grand défi dans les relations américano-chinoises est la question de « l’indépendance de Taiwan », selon un communiqué du ministère.

Biden a dit il ne supporte pas l’indépendance, mais la loi américaine exige une défense crédible pour Taiwan et que les États-Unis traitent toutes les menaces contre l’île comme des sujets de « grave préoccupation ».

Le responsable américain a déclaré qu’il n’était pas clair quand la prochaine conversation Biden-Xi aurait lieu, mais que les responsables espéraient qu’elle aurait lieu dans les mois à venir.

Wang et Sullivan se sont déjà rencontrés dans la nation insulaire méditerranéenne de Malte et en Vienne l’année dernière avant la réunion Biden-Xi en Californie.

En novembre, les deux parties ont présenté de modestes accords pour lutter contre le fentanyl illégal et rétablir les communications militaires, empêchant ainsi les relations de s’aggraver. Le groupe de travail américano-chinois sur la lutte contre les stupéfiants devrait tenir sa première réunion mardi. Les responsables américains affirment que le fentanyl et ses précurseurs sont en grande partie fabriqués en Chine.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire et a montré ces dernières années son mécontentement face aux activités politiques à Taiwan en envoyer des avions militaires et les navires. Plus tôt samedi, le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que la Chine avait envoyé plus de 30 avions de combat et un groupe de navires de la marine vers l’île pendant une période de 24 heures, dont 13 avions de guerre qui ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan – une frontière non officielle considérée comme un tampon entre son territoire et le continent.

Wang a également déclaré que la Chine et les États-Unis devraient profiter du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays cette année comme une opportunité de réfléchir aux expériences passées et de se traiter sur un pied d’égalité, plutôt que d’adopter une attitude condescendante.

Les pays doivent « s’engager en faveur du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, en établissant une manière correcte d’interagir entre la Chine et les États-Unis », a déclaré Wang selon le communiqué.

Taïwan a dit six ballons chinois soit survolé l’île, soit dans l’espace aérien juste au nord de celle-ci, quelques jours après que l’île autonome ait tenu ses élections. Le Parti démocrate progressiste de Lai a largement fait campagne sur l’autodétermination, la justice sociale et le rejet des menaces chinoises.

Outre les questions inter-détroit, Sullivan et Wang ont également discuté de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, le Moyen-Orient, la Corée du Nord, la mer de Chine méridionale et le Myanmar, a indiqué la Maison Blanche. Sullivan et Wang ont parlé des progrès réalisés vers la tenue d’un dialogue ce printemps entre les responsables américains et chinois sur l’intelligence artificielle.

Sullivan a souligné que même si Washington et Pékin sont en concurrence, les deux parties doivent « empêcher que cela ne dégénère en conflit ou en confrontation », selon un résumé de la réunion de la Maison Blanche.

___

Leung a rapporté de Hong Kong et Miller de Washington.