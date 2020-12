L’équipe de transition de Joe Biden a déclaré qu’il n’y avait pas d’accord sur la suspension des réunions pendant les vacances, contredisant le Pentagone, alors que la confusion montait à Washington et que certains partisans ont exhorté le président Donald Trump à faire comme César.

Un rapport sensationnel d’Axios a affirmé vendredi que le secrétaire à la Défense par intérim de Trump, Chris Miller, avait ordonné un «arrêt total» des briefings et des réunions avec le personnel de transition de Biden, citant des responsables anonymes disant que c’était pour donner au personnel du Pentagone une pause pour les vacances.

« Ce n’est pas vrai, » Richard Grenell, ancien directeur par intérim du renseignement national, a tweeté à Axios, appelant leur histoire « Rapport sur les appâts clics » conduit par des sources politiquement motivées avec des agendas.

Ce n’est pas vrai. L’équipe actuelle du Pentagone a organisé plus de réunions de transition qu’en 2016. Ces sources anonymes ont des agendas politiques et il ne s’agit certainement pas de partager des faits. Il s’agit de rapports sur les appâts clics. https://t.co/ghmZNM1YxE – Richard Grenell (@RichardGrenell) 18 décembre 2020

Apparemment incité par le rapport Axios, Miller a publié vendredi après-midi une déclaration confirmant que les réunions avaient été « Reporté » et continuera « Après la pause de vacances convenue d’un commun accord, qui commence demain. »

Yohannes Abraham, directeur exécutif de l’équipe de transition de Biden, a déclaré aux journalistes qu’un tel accord n’existait cependant pas. «Nous étions inquiets d’apprendre cette semaine un arrêt brutal de la coopération déjà limitée là-bas», Abraham a dit, selon Reuters.

NOUVEAU: @YohannesAbraham le rend clair: "Il n’y avait pas de vacances convenues d’un commun accord. En fait, nous pensons que c’est important" les briefings continuent "car il n’y a pas de temps à perdre" pour se préparer aux contingences de sécurité nationale. L’équipe de transition a informé hier la fin des MTG – Paul D. Shinkman (@PDShinkman) 18 décembre 2020

Miller et plusieurs autres responsables, décrits par les médias grand public comme «Loyalistes de Trump» est venu du Conseil national de sécurité après l’éviction du secrétaire à la Défense Mark Esper et la démission de plusieurs de ses collaborateurs le mois dernier.

Les démocrates ont passé l’été à accuser Trump de vouloir mener une « coup d’Etat militaire » après ce qu’ils ont dit serait sa perte électorale inévitable. Trump, l’armée et le Pentagone ont tous deux rejeté un tel discours comme étant sans fondement.

Après le déclenchement des élections du 3 novembre pour Biden, qui aurait remporté le plus grand nombre de voix de toute l’histoire des États-Unis, Trump a allégué des irrégularités électorales et une fraude pure et simple dans au moins cinq États. Sa campagne, ses alliés et même un groupe de 19 États américains ont lancé des contestations judiciaires, mais se sont heurtés au refus des autorités de l’État, des juges fédéraux et même de la Cour suprême des États-Unis de faire quoi que ce soit à leur sujet.

Maintenant, certains des partisans du président ont commencé à lui demander de « Traverser le Rubicon » et déclarer une urgence nationale.

Alors que le général Washington traversait le Delaware dans l’un des plus grands actes de courage de l’histoire, il est allé plus loin pour établir notre République, maintenant #Nous le peuple est venu au moment où le président Trump pourrait avoir à #CrossTheRubicon pour sauver cette même République.#POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/49mjn8itvg – D Alex (@D_Alex_connect) 18 décembre 2020

Cette phrase fait référence à la célèbre décision du consul romain Gaius Julius Caesar de marcher sur Rome après que le Sénat dirigé par Pompée le Grand l’ait accusé de trahison et a cherché à le faire arrêter. La décision de César a déclenché la guerre civile à Rome, qu’il a finalement gagnée et est devenue dictateur.

