L’assistant d’Arne Slot Démissionne de son rôle à l’Euro 2024 pour accélérer le passage à Liverpool

Arne Slot devrait remplacer Jurgen Klopp à Liverpool et son assistant de Feyenoord, Sipke Hulshoff, a démissionné de son poste de numéro 2 des Pays-Bas pour rejoindre Anfield.

Sipke Hulshoff, assistant d’Arne Slot à Feyenoord, a renoncé à l’Euro pour pouvoir rejoindre son patron à Liverpool.

Hulshoff a démissionné de son poste de numéro 2 de l’entraîneur des Pays-Bas Ronald Koeman après qu’il lui ait été clairement indiqué que les Merseysiders ne l’autoriseraient à travailler aux côtés de Slot à Anfield que s’il était disponible à partir du 1er juillet.









Cela signifie que Liverpool a franchi un obstacle majeur dans la constitution de l’équipe du Néerlandais alors qu’il se prépare à succéder à Jurgen Klopp à la fin de la saison.

Les Reds ont accepté de verser au club de Rotterdam une indemnité de 11 millions de livres sterling pour Slot. Mais l’homme de 45 ans a déclaré au nouveau directeur général du Kop, Michael Edwards, qu’il souhaitait que Hulshoff, le deuxième assistant Etienne Reijnen et le chef des performances Ruben Peeters le suivent également depuis les Pays-Bas. Et Feyenoord exige un paiement supplémentaire de 2 millions de livres sterling pour le trio.

Ce ne sera plus un problème maintenant que Hulshoff a informé la Fédération néerlandaise qu’il n’irait pas à l’Euro. Koeman a maintenant commencé la recherche d’un remplaçant avant le tournoi en Allemagne.

Slot a assuré qu’il était à destination d’Anfield la semaine dernière, en déclarant : « Je ne peux pas révéler les détails pour le moment, mais il ne s’agit pas de mon contrat.

« Il y a une combinaison de facteurs qui expliquent pourquoi il n’y a pas encore d’annonce. Mais ne vous inquiétez pas. Cela va arriver.

«Je sais que je l’ai dit à chaque fois au cours de la semaine dernière, mais je pense que ce n’est vraiment qu’une question de jours maintenant. Certaines choses nécessitent simplement plus de temps.

Arne Slot devrait remplacer Jurgen Klopp à la tête de Liverpool ( Icône Sport via Getty Images)



Slot est également à la recherche d’un nouvel entraîneur des gardiens après que John Achterberg, de longue date, ait décidé de suivre Klopp hors du club. Achterberg est sur le point d’accepter une offre de travailler avec l’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard au club saoudien de Pro League Al-Ettifaq.





Klopp fera ses adieux émouvants à Liverpool lorsqu’il lèvera le rideau sur son règne de huit ans et demi lorsque les Wolves se rendront à Anfield dimanche pour le dernier match de la saison.

