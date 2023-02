L’assistance virtuelle peut rapporter jusqu’à 100 $ de l’heure

Une autre agitation secondaire à considérer est l’assistance virtuelle, qui englobe une grande variété d’activités. “Quelles que soient vos compétences de base, vous pouvez être payé pour aider virtuellement quelqu’un dans ces compétences”, déclare Jen Glantz, fondatrice de Demoiselle d’honneur à louer et le créateur de la Lundi Pick-Me-Up et Petits boulots bulletin.

En termes de recherche de travail d’assistant virtuel, il existe une myriade d’options.

Des sites comme Assurer aider à connecter les assistants virtuels aux employeurs qui ont besoin de leurs services. Vous postulerez sur le site et ils vous mettront en contact avec des employeurs potentiels qui paient entre 18$ et 21$ de l’heure, selon l’entreprise. Gardez à l’esprit qu’ils préfèrent que vous travailliez dans la fenêtre de neuf à cinq.

Sites de recherche d’emploi comme Robert Half, LinkedIn, ZipRecruiter et Monster répertorient des postes contractuels ou d’assistants virtuels à temps partiel. Vous pouvez filtrer par concerts à distance, si c’est ce que vous recherchez, et voir combien de temps chaque projet pourrait prendre. Les concerts sur Robert Half peuvent rapporter autant que 30 $ de l’heure.

Des plateformes indépendantes comme Fiverr et Upwork vous permettent de créer des packages ou des pages en fonction des types de compétences que vous souhaitez offrir. Les employeurs vous trouvent alors en conséquence. Les assistants virtuels sur Fiverr facturent jusqu’à 250 $ par colis.

Plateformes de médias sociaux comme Facebook groupes de fonctionnalités dédiés aux assistants virtuels, en particulier. Les employeurs publieront des concerts et toute personne intéressée peut entrer en contact. Le J’ai besoin d’un assistant virtuel Le groupe a récemment vu des annonces pour des experts Canva et des locuteurs bilingues espagnol/anglais.

Le temps que vous consacrez à votre assistant virtuel dépend en fin de compte de vous. Parcourez les concerts disponibles, voyez ce qu’ils demandent et déterminez si cela fonctionne avec votre emploi du temps.

En fin de compte, plus vos compétences sont spécialisées, plus vous avez de chances de gagner. Construire des campagnes par e-mail, créer des sites WordPress, gérer des abonnements en ligne – toutes ces compétences sont spécialisées. Pour les rôles très spécialisés, “vous parlez souvent d’au moins 100 $ [per hour] et plus », Angelique Rewers, fondatrice de BoldHausune société de conseil qui aide les petites entreprises à trouver des entreprises clientes, a précédemment déclaré à CNBC Make It.

